Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp duy trì ở mức cao, mang lại lợi nhuận tốt cho người nuôi. (Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ)

Sở hữu nhiều lợi thế

Tỉnh Đồng Tháp sở hữu mạng lưới sông Tiền, sông Hậu cùng khu vực ngập lũ Đồng Tháp Mười và hơn 30km đường bờ biển, cho phép phát triển cả nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước mặn, nước lợ với nhiều loại hình sản xuất khác nhau và đối tượng nuôi đa dạng. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng của tỉnh năm 2025 đạt hơn 956.000 tấn. Trong đó, sản lượng nuôi cá tra đạt 595.000 tấn, tôm hơn 22.000 tấn, nhuyễn thể 24.000 tấn và thủy sản lồng bè đạt 78.000 tấn…

Đồng Tháp xác định thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, vì vậy tỉnh đang tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ (hệ thống cấp thoát nước, điện năng ổn định) để hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân mở rộng diện tích nuôi công nghệ cao. Các mô hình này không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh tế mà còn được đánh giá dựa trên tiêu chí "kinh tế xanh" và "kinh tế tuần hoàn", giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên.

Cá tra tiếp tục được khẳng định là ngành hàng thủy sản chiến lược số 1 của tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: MINH TRÍ)

Cùng với quá trình hiện đại hóa sản xuất, công tác chuyển đổi số trong thủy sản đang được chú trọng triển khai đồng bộ, bước đầu ghi nhận những đột phá mạnh mẽ. Ngành đã hoàn thành trực tuyến hóa toàn bộ thủ tục hành chính; vận hành hiệu quả Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử thủy sản (eCDT), hệ thống quản lý tàu cá (VNfishbase) và giám sát hành trình (VMS) nhằm minh bạch hóa dữ liệu, ngăn chặn khai thác IUU, kết hợp với các cơ sở dữ liệu về nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản.

Với sản phẩm cá tra có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu cá tra. Trong những năm qua, Đồng Tháp đã đạt được nhiều thành công trong việc mở rộng và thâm nhập các thị trường khó tính như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, giảm sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế (ASC, BAP, GlobalGAP, VietGAP, HACCP, ISO), nâng cao chất lượng và uy tín sản phẩm trên thị trường thế giới.

Toàn tỉnh hiện có hơn 20.000ha diện tích nuôi thủy sản với đa dạng đối tượng như: cá tra, tôm, nghêu, hàu, cá lồng bè và số lượng tàu khai thác thủy sản xa bờ hơn 1.500 tàu cá. Sản lượng nuôi và khai thác hằng năm đạt hơn 1 triệu tấn. Ngoài ra, ngành thủy sản của tỉnh cũng ngày càng phát triển đồng bộ, khép kín từ sản xuất giống, thức ăn, chế biến đến tiêu thụ.

Chuyển từ tăng sản lượng sang tăng giá trị

Trong giai đoạn tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ phát triển thủy sản theo hướng sinh thái, hiện đại, tuần hoàn, số hóa và giá trị cao trên cơ sở tổ chức lại không gian sản xuất sau hợp nhất, tạo sự liên kết hữu cơ giữa vùng sản xuất giống, vùng nuôi nước ngọt, vùng nuôi nước lợ-mặn, khai thác biển, chế biến, logistics và thị trường, không phát triển theo hướng cộng gộp cơ học về quy mô.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đến năm 2030, diện tích nuôi cá tra thương phẩm của tỉnh phấn đấu đạt 4.300ha mặt nước, với sản lượng khoảng 847.000 tấn, giá trị sản xuất đạt hơn 13,8 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,3%/năm giai đoạn 2025-2030. Trong đó, vùng giữa sông Tiền, sông Hậu và khu vực Đồng Tháp Mười được định hướng là vùng nuôi cá tra chính, tập trung ứng dụng công nghệ cao, nuôi tuần hoàn nước và kiểm soát môi trường.

Chuyển từ tăng sản lượng sang tăng giá trị, từ sản xuất riêng lẻ sang vùng nguyên liệu có tổ chức, đẩy mạnh điều hành bằng dữ liệu, phát triển kinh tế tuần hoàn và khai thác có trách nhiệm. Lấy nuôi trồng thủy sản nước ngọt công nghệ cao, cá tra, cá tra giống, cá lồng bè và thủy sản bản địa làm động lực tăng trưởng chủ yếu; đồng thời phát triển có chọn lọc thủy sản mặn, lợ, nuôi biển, khai thác hải sản và kinh tế biển phù hợp không gian ven biển Gò Công. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, điều phối, hỗ trợ hạ tầng, tiêu chuẩn, dữ liệu và thị trường. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu làm nền tảng nâng cao năng suất, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản.

Chế biến cá tra phi lê xuất khẩu tại tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: VŨ SINH)

Về mục tiêu phát triển đến năm 2030, hướng tới xây dựng Đồng Tháp trở thành trung tâm phát triển thủy sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào các lợi thế có khả năng tạo vị thế dẫn đầu như: sản xuất giống cá tra và giống thủy sản nước ngọt chất lượng cao; nuôi trồng, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn cá tra; dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ thủy sản; liên kết thủy sản nước ngọt-nước lợ-biển; trung tâm logistics, chế biến và xuất khẩu thủy sản, góp phần đưa thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng của tỉnh.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2050 trở thành trung tâm thủy sản hiện đại, sinh thái, tuần hoàn và có năng lực cạnh tranh quốc tế; dẫn đầu về giống thủy sản chất lượng cao, chế biến sâu cá tra, đổi mới sáng tạo và quản trị ngành bằng dữ liệu; phát triển hài hòa thủy sản nước ngọt, nước lợ, thủy sản biển, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng biến đổi khí hậu. Phát triển trên nền tảng kinh tế nông nghiệp hiện đại, kinh tế xanh và chuyển đổi số toàn diện.