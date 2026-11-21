KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ VÀ UY TÍN THƯƠNG HIỆU

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh có diện tích trồng cây ăn trái lớn với trên 135.000 ha, sản lượng 2,5 triệu tấn/năm với nhiều thương hiệu cây ăn trái đặc sản, như: Xoài Cao Lãnh, sầu riêng Ngũ Hiệp, quýt hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành, vú sữa Vĩnh Kim, khóm Tân Phước, thanh long Chợ Gạo...

Hộ ông Trần Văn Đậm (xã An Hữu) tập trung phát triển cây xoài theo hướng bền vững.

Đáng chú ý, tỉnh phát triển các ngành hàng trái cây chủ lực theo hướng chuyên canh, bền vững, đẩy mạnh xây dựng vùng nguyên liệu cây ăn trái có tổ chức, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mở rộng diện tích được cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc, tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 49.490 ha cây ăn trái được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu (2.715 mã số), tập trung vào các nhóm cây mang lại giá trị kinh tế cao: Sầu riêng, mít, xoài, thanh long, nhãn...

Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng được 438 mã số cơ sở đóng gói đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như: Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia…

Song song với việc chuẩn hóa vùng trồng, tỉnh Đồng Tháp đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Diện tích cây ăn trái áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP không ngừng được mở rộng, qua đó khẳng định chất lượng, giá trị và uy tín thương hiệu trái cây của tỉnh.

Gia đình ông Trần Văn Đậm (xã An Hữu) canh tác khoảng 1 ha vườn cây ăn trái, chủ yếu là trồng xoài cát Hòa Lộc. Ban đầu, ông Đậm nhận về 10 kg chế phẩm vi sinh trộn với 500 kg phân hữu cơ và đưa vào bón thử nghiệm cho khoảng 30 gốc xoài.

So với cây không có bón loại phân này, cây phát triển nhanh, lá dày, tươi tốt và không bị chết nhánh; năng suất đạt, mẫu mã đẹp. Từ hiệu quả bước đầu, ông Đậm tiếp tục sử dụng chế phẩm vi sinh cho vườn ổi của gia đình.

Qua 6 tháng, những cây bị bệnh được phục hồi và phát triển. Riêng những cây không có bệnh thì phát triển rất tốt và cho năng suất cao.

Công ty TNHH Nông sản Chú Chín (xã Mỹ Thọ) đang sở hữu và liên kết với tổng diện tích vùng nguyên liệu gần 100 ha. Trong đó, gần 10 ha là vùng nguyên liệu thuộc sở hữu trực tiếp của công ty, được đầu tư canh tác theo quy trình tiêu chuẩn; hơn 90 ha còn lại được liên kết với các hộ nông dân và hợp tác xã thông qua các hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn, đảm bảo chất lượng và sản lượng ổn định theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được thống nhất…

Ông Trần Thanh Tâm, Phó Giám Đốc Công ty TNHH Nông sản Chú Chín, chia sẻ: “Thời gian qua, công ty đầu tư vào chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm là một trong những chiến lược trọng tâm và ưu tiên hàng đầu của công ty trong dài hạn. Chúng tôi đã và đang có kế hoạch đầu tư mạnh vào công nghệ chế biến hiện đại, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến giúp bảo toàn dinh dưỡng và hương vị tự nhiên của nông sản. Ngoài ra, công ty còn tăng cường ngân sách cho hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm tạo ra các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao hơn, như các sản phẩm chiết xuất từ nông sản phục vụ ngành dược phẩm, mỹ phẩm, hoặc thực phẩm chức năng…”.

NÂNG TẦM THẾ MẠNH CÂY ĂN TRÁI

Với mong muốn giúp nông dân có thể làm giàu từ những cây trồng mang thương hiệu đặc sản ở vùng đất Hòa Hưng (xã An Hữu) như: Xoài cát Hòa Lộc, ổi…, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thành đã trải qua 9 năm nghiên cứu để tạo ra chế phẩm vi sinh phối trộn phân bón hữu cơ.

Inforgraphic Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 19 năm 2026-2027.

Chế phẩm này giúp phân giải Paclobutrazol (PBZ) trong đất, phòng trị tuyến trùng, nấm bệnh trên cây xoài cát Hòa Lộc và ổi mang lại hiệu quả rất khả quan.

Để tạo ra chế phẩm, Thạc sĩ Thành sử dụng 6 chủng vi sinh gồm: Trichoderma viride, Treptomyces sp, Bacillus sp, nấm trắng, nấm xanh, nấm tím, nuôi riêng từng chủng trong thời gian 3 tháng.

Sau đó, ông phối trộn với phân hữu cơ để bón cho cây xoài (3 đợt) và theo dõi kết quả triển khai trong khoảng 9 tháng. Chế phẩm VSV nuôi cấy gồm: Trichodermaviride mật độ ≥ 1x108 CFU/g; Treptomyces sp. ≥1x108 CFU/g; Bacillus sp. ≥1x106 CFU/g; Lactobacillus sp. ≥ 1x108 CFU/g; Bacillus subtilis ≥1x108 CFU/g có tác dụng phân giải độc chất trong đất và Pseudomonas sp. ≥1x108 CFU/g có tác dụng phân giải P2O5 cố định bởi Fe3+, Al3+. Chế phẩm VSV đa chức năng được nuôi cấy trong thùng chứa (thùng mốt) dạng bột (tỷ lệ 1: 5) với hỗn hợp gồm: Cám gạo, bột ngô, bột đậu nành, các vitamin A, B, C, glucolyxin, tocotrienol facturi, axit grama buteric với lượng vừa đủ trong thời gian 90 ngày ở nhiệt độ từ 30 - 32oC, pH = 6 - 7. Sau đó, ủ chế phẩm VSV thu được với chất thải gia súc theo tỷ lệ 1% trong 30 ngày rồi đem bón. Phân bón hữu cơ, vô cơ được phối hợp sử dụng gồm: Phân vi sinh BIMIX, phân bò, vôi, thạch cao, phân NPK 20-20-15+TE.

Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo tư vấn “Nông nghiệp hữu cơ - hướng đi bền vững” nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của phát triển nông nghiệp hữu cơ; tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, thời gian tới, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy các chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển bền vững vùng trái cây đặc sản, chủ lực.

Trong đó, chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ có nhiều chương trình, hoạt động để hỗ trợ trực tiếp cho các hợp tác xã và tổ hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn; thiết lập mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đặc biệt ở các khâu sơ chế, bảo quản thu hoạch và chế biến sâu ở các vùng nguyên liệu trọng điểm.

Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, kết nối giao thương, đặc biệt tại các thị trường cao cấp như: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Trung Đông… đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu...