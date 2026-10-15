Đồng Tháp: Họp mặt huấn luyện viên thanh niên qua các thời kỳ

Các thế hệ huấn luyện viên cùng ôn lại kỷ niệm, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Tại buổi họp mặt, các thế hệ huấn luyện viên cấp I Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng ôn lại những kỷ niệm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Đây là dịp kết nối các thế hệ, phát huy những kinh nghiệm quý báu, đồng thời tạo động lực để đội ngũ huấn luyện viên trẻ tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực và đóng góp cho phong trào thanh niên địa phương.

Dịp này, anh Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chia sẻ chuyên đề về vị trí, vai trò của huấn luyện viên trong công tác Hội hiện nay. Qua đó, giúp đội ngũ huấn luyện viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng cán bộ Hội vững mạnh.

Ban tổ chức trao Bằng khen cho 26 huấn luyện viên cấp I Trung ương có thành tích tiêu biểu trong công tác huấn luyện.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp ra mắt Hội đồng Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cấp tỉnh do anh Nguyễn Minh Phúc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, làm Chủ tịch Hội đồng.

Ban tổ chức trao Bằng khen cho 26 huấn luyện viên cấp I Trung ương có thành tích tiêu biểu trong công tác huấn luyện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của công tác Hội và phong trào thanh niên địa phương.

Thông qua hoạt động, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ huấn luyện viên trong đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, truyền cảm hứng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay.