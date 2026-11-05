Đồng Tháp: Họp bàn kế hoạch tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ III năm 2027

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: THANH NGHĨA

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung góp ý về chủ đề, thời gian và các hoạt động của Festival, hướng đến tạo dấu ấn riêng, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Nhiều ý kiến đề xuất xây dựng các hoạt động điểm nhấn gắn với ứng dụng công nghệ, xác lập kỷ lục phù hợp; khai thác không gian biểu diễn trên sông Sa Đéc; tổ chức trưng bày giống hoa mới, tác phẩm hoa - kiểng độc đáo và các cuộc thi, chương trình biểu diễn xuyên suốt lễ hội.

Các đại biểu đề xuất tăng cường kết nối tour, tuyến du lịch để kéo dài thời gian lưu trú; tổ chức hội thảo chuyên ngành tập trung tháo gỡ khó khăn thực tế cho người trồng hoa, thúc đẩy ngành hàng phát triển bền vững. Phường Mỹ Phong thông tin một số hoạt động dự kiến hưởng ứng, kết nối với Festival nhằm mở rộng không gian và sức lan tỏa của sự kiện.

Theo dự kiến, Festival diễn ra vào cuối năm 2027 và đầu năm 2028, quy mô cấp tỉnh, thu hút khoảng 1 triệu lượt khách, với hơn 10 hoạt động chính cùng nhiều chương trình hưởng ứng, truyền thông và quảng bá.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện chủ đề, nội dung từng hoạt động, bảo đảm phong phú, hấp dẫn và có điểm nhấn.

Trong đó, nghiên cứu tổ chức giải Marathon có yếu tố quốc tế; khai thác giá trị kiến trúc, văn hóa, di sản và nét đặc trưng của đô thị Sa Đéc; bố trí các hoạt động hợp lý, tạo điểm nhấn cho lễ khai mạc và duy trì chương trình biểu diễn phục vụ du khách vào ban đêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý lựa chọn thời gian tổ chức phù hợp với các kỳ nghỉ để thu hút khách; đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng biểu tượng đặc trưng, có giá trị lâu dài; nghiên cứu xác lập các kỷ lục phù hợp và tăng cường truyền thông, quảng bá, góp phần nâng tầm thương hiệu Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc và du lịch Đồng Tháp.