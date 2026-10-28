Đồng Tháp: Hơn 65.700 đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu trung tâm.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu cấp tỉnh đến 832 điểm cầu tại các đảng ủy xã, phường và tương đương, với hơn 65.700 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng trình bày chuyên đề Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Trong chuyên đề này, đối với nhiệm vụ đổi mới, hoàn thiện đồng bộ, toàn diện công tác tổ chức, cán bộ, đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, cắt bỏ khâu trung gian, trùng lặp, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Về phân cấp, phân quyền, cần bảo đảm rõ ràng, thực chất, gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực; khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm, xin ý kiến cấp trên đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong đó, cấp tỉnh tập trung điều phối nguồn lực, bồi dưỡng cán bộ cấp xã; cấp xã trực tiếp phục vụ Nhân dân.

Đối với công tác cán bộ, cần bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Đảng; đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo chủ yếu; thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống”. Đồng thời, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các chuyên đề: Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 30 ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 31 ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường lưu ý một số vấn đề cốt lõi, những nhiệm vụ trọng tâm mà mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững để thực hiện.

Đối với nhóm chuyên đề về đầu tư, kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trình bày chuyên đề Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa thực hiện Quy định 224 ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh tinh thần cốt lõi là khuyến khích đầu tư kinh doanh hợp pháp, phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế; đồng thời kiểm soát chặt chẽ quyền lực, phòng ngừa xung đột lợi ích, tham nhũng và tiêu cực… ; vừa huy động thêm nguồn lực hợp pháp cho phát triển, vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Đồng chí Phan Văn Thắng trình bày chuyên đề Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29 ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trình bày chuyên đề Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 105 ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, thu hút và trọng dụng nhân tài phải trở thành giải pháp quan trọng để Đồng Tháp nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững. Xác định đúng việc, lựa chọn đúng người, giao đúng nhiệm vụ, bảo đảm nguồn lực và đánh giá đúng hiệu quả. Không thu hút nhân tài chỉ để tăng số lượng người, mà phải sử dụng được nhân tài để giải quyết những việc lớn, việc khó, tạo ra sản phẩm và giá trị mới cho sự phát triển của Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trình bày các chuyên đề tại hội nghị.

Tiếp tục chương trình hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trình bày chuyên đề Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận 106 ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể là cơ sở quan trọng, song kết quả cuối cùng phụ thuộc vào quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm và chất lượng tổ chức thực hiện. Do vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, thảo luận chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy; gắn với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị để xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện phù hợp; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, làm cơ sở cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Ngô Chí Cường yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương thành chương trình, kế hoạch sát với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, người chịu trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và tiêu chí đánh giá; khắc phục tình trạng sao chép, hình thức, lấy kết quả thực hiện làm thước đo.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày các chuyên đề tại hội nghị.

Đồng thời, lãnh đạo thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy HĐND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo kịp thời thể chế hóa các chương trình hành động, bảo đảm nguồn lực thực hiện; rà soát tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, chính sách thu hút nhân tài, tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thể hóa nhiệm vụ sát thực tiễn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Đồng chí Ngô Chí Cường khẳng định, việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương có ý nghĩa trực tiếp đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Điều quan trọng nhất hiện nay là mỗi cán bộ, tổ chức Đảng phải chuyển nhận thức thành hành động, chuyển các chủ trương thành nhiệm vụ cụ thể, có phân công trách nhiệm, có tiến độ, có sản phẩm và kết quả kiểm chứng được…

Nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước là xây dựng đất nước phát triển nhanh, nâng cao đời sống Nhân dân, đồng chí Ngô Chí Cường đề nghị, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.