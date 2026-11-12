Đồng Tháp: Hơn 600 học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội việc làm

Quang cảnh Ngày hội việc làm tỉnh Đồng Tháp lần thứ III năm 2026, với chủ đề "Đồng hành đào tạo - Kết nối việc làm".

Ngày hội thu hút 24 doanh nghiệp trực tiếp tham gia tuyển dụng và hơn 30 doanh nghiệp tuyển dụng gián tiếp thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, mang đến nhiều vị trí việc làm đa dạng, phù hợp với các ngành nghề, trình độ và nhu cầu của người lao động. Trong đó, có các đơn vị cung ứng nhân lực và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tham gia ngày hội có hơn 600 học sinh, sinh viên thuộc các ngành đào tạo chuẩn bị tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Đồng Tháp. Đây là dịp để người học trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu công việc, tham gia tư vấn, phỏng vấn và lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Đồng Tháp tìm hiểu thông tin tuyển dụng, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Tiến sĩ Phạm Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đồng Tháp cho biết, nhà trường luôn quan tâm đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, tăng cường kết nối giữa đào tạo, thực tập và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Thông qua hoạt động này, nhà trường kỳ vọng người học có thêm cơ hội tiếp cận thị trường lao động; đồng thời tiếp nhận những phản hồi từ doanh nghiệp để rà soát, điều chỉnh nội dung và phương pháp đào tạo.

Ngày hội góp phần tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người lao động; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực, đồng thời giúp học sinh, sinh viên chủ động tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.