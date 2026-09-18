Đồng Tháp: Hơn 47.500 hộ dân có nước sinh hoạt trở lại sau sự cố vỡ tuyến ống

Ngay khi phát hiện sự cố, đơn vị đã huy động lực lượng gồm 14 nhân công cùng các phương tiện cơ giới chuyên dụng khắc phục sự cố. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, lúc gần 16 giờ, người dân khu vực có đặt nhà máy cấp nước đã có nước sinh hoạt trở lại. Những khu vực xa hơn cũng có nước nhưng nước còn chảy yếu. Lúc 17 giờ, tại đường Ngô Quyền, phường Cao Lãnh, nhiều nhà dân đã có nước sinh hoạt nhưng nước chảy không được mạnh.

Liên quan sự cố gián đoạn cấp nước trên địa bàn, ông Quách Giang Chánh, Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước Đông Bắc sông Tiền cho biết: Khoảng 7 giờ 10 phút ngày 18/9, tuyến ống cấp nước chuyển tải từ nhà máy nước Đông Bình ra đường Lộ Hòa Đông, phường Cao Lãnh (thuộc xã Hòa An cũ) ra trung tâm Cao Lãnh, bị sự cố đột xuất.

Theo đó, tuyến ống cấp nước HDPE D630 bị vỡ (đây là tuyến ống chịu trách nhiệm cấp nước chính cho khu vực thành phố Cao Lãnh trước đây) ảnh hưởng đến quá trình cung cấp nước cho hơn 47.510 hộ khách hàng trên địa bàn 3 phường gồm: Cao Lãnh, Mỹ Trà và Mỹ Ngãi.

“Tuyến ống này đã vận hành khoảng 10 năm nay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố kỹ thuật về vật liệu phát sinh sau thời gian dài sử dụng. Ngay khi phát hiện sự cố, đơn vị đã huy động lực lượng gồm 14 nhân công cùng các phương tiện cơ giới chuyên dụng như xe cuốc, xe tải cẩu để khẩn trương khoanh vùng và khắc phục”, ông Quách Giang Chánh cho biết.

Đến gần 16 giờ cùng ngày, công tác sửa chữa hoàn tất và nhà máy đã bắt đầu mở lại nước. Hiện tại, nhà máy cấp nước đã đi vào vận hành bình thường.

Người dân đường Ngô Quyền, phường Cao Lãnh cho biết cuối giờ chiều nước vẫn còn yếu nhưng đang dần mạnh hơn. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tuy nhiên, do hệ thống đường ống bị cạn nước trong khoảng thời gian tạm ngưng, áp lực nước cần thời gian để phục hồi từ từ trên toàn mạng lưới. Các khu vực lân cận nhà máy sẽ có nước trở lại trước.

Đối với các khu vực ở xa, nguồn nước sẽ phục hồi chậm hơn. Thực tế kiểm tra áp lực nước tại hệ thống cho thấy chỉ số áp lực đang tăng dần ổn định.

Chi nhánh cấp nước Đông Bắc sông Tiền dự kiến cuối giờ chiều nay nguồn nước sẽ được điều tiết và cấp đầy đủ, ổn định trở lại cho toàn bộ khu vực.