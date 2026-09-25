Đồng Tháp: Hơn 252 tỷ đồng làm tuyến đường 4,1km ở xã đảo Tân Phú Đông

Dự án đường tỉnh 877B nối dài có chiều dài 4,1km từ ngã ba Cây Dông đến Cồn Ngang. Tổng vốn đầu tư hơn 252 tỷ đồng.

Thi công đường 877B đoạn gần ngã ba Cây Dông, xã Tân Phú Đông (tỉnh Đồng Tháp).

Theo thiết kế, tuyến đường có chiều rộng nền đường 12m, tải trọng thiết kế trục 10 tấn, vận tốc thiết kế 60km/h. Trên tuyến sẽ xây dựng mới 6 cầu, tải trọng thiết kế HL93. Dự án được khởi công vào cuối tháng 6/2026, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Những ngày cuối tháng 9, trên công trường đường 877B không khí thi công rất nhộn nhịp. Sau 3 tháng khởi công, tuyến đường đã từng bước thành hình, những khoảnh đất trồng dừa, ao cá đã dần được thay thế bởi một tuyến đường mở mới.

Chạy dọc tuyến, nhiều xe cơ giới san lấp mặt bằng, đóng cọc khoan nhồi, xe tải chở vật liệu tấp nập ra vào công trường thi công.

Cầu Cây Dông đã hoàn thành hai mố cầu kết nối trục đường 877B.

Kỹ sư Nguyễn Thanh Hải, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vinh Quang cho biết, tiến độ gói thầu đạt khoảng 37% sau 3 tháng khởi công. Nhà thầu đang triển khai đóng cọc đại trà hai cầu Võ Văn Hơn, cầu Cây Dông và xử lý nền đất yếu. Cầu Cây Dông hiện đã hoàn thành hai mố, chuẩn bị gác dầm khi thời tiết thuận lợi.

"Không vướng mặt bằng, chúng tôi đang đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công để sớm hoàn thành gói thầu", kỹ sư Hải nói.

Tại cuối tuyến, anh Ngô Quốc Khanh, Chỉ huy trưởng thi công gói thầu số 2 (thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phước Hùng) cho biết, đơn vị đang khẩn trương bơm cát, trải vải địa kỹ thuật, xử lý nền đất yếu.

Hai cầu kênh Ranh và chữ H sau khi đóng cọc thử nghiệm đã có kết quả, qua tuần sẽ triển khai đóng cọc đại trà. Phần đường đang phát quang, bơm cát nền đường, trải vải địa kỹ thuật, đóng cừ gia cố ao mương trên tuyến.

Xe cơ giới hoạt động nhộn nhịp đoạn cuối tuyến gần Cồn Ngang.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng ông Đỗ Công Bình, tư vấn giám sát dự án cho biết, tiến độ tổng thể dự án đạt 27%. Các hạng mục được tăng tốc triển khai ngay trong mùa mưa, đảm bảo kế hoạch thi công.

Theo ông Huỳnh Bá Phương, Phó giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng 4 (chủ đầu tư), Dự án đường tỉnh 877B (đoạn ngã ba Cây Dông đến đầu Cồn Ngang) là công trình có vai trò động lực tại địa phương.

Dự án được đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển tại địa phương; tạo điều kiện thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Phú Tân, Khu du lịch sinh thái Cồn Ngang.

"Công trình sẽ kết nối với dự án tuyến đường bộ ven biển sắp được khởi công trong năm 2027. Sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương và đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực", ông Phương thông tin.

Xã đảo Tân Phú Đông (tỉnh Đồng Tháp) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Phú Thạnh, Phú Đông và Phú Tân, với diện tích tự nhiên 175,15km2, quy mô dân số 23.502 người. Địa bàn xã nằm giữa sông Cửa Tiểu và sông Cửa Đại, có đường bờ biển dài 12km. Hiện nay giao thông trên xã đảo chưa được đầu tư đồng bộ, muốn qua được xã đảo vẫn phải lụy phà. Dự kiến trong năm 2027, tuyến đường bộ ven biển đi qua xã đảo sẽ phá thế độc đạo, mở ra cơ hội phát triển mới trên địa bàn xã Tân Phú Đông.