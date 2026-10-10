Đồng Tháp: Hơn 15.500 vận động viên tham gia Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình hay, phương pháp hiệu quả về phát triển kinh tế thể thao và cập nhật các tiến bộ mới nhất của khoa học thể thao. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp, định hướng chiến lược phát triển kinh tế thể thao Đồng Tháp trong giai đoạn mới, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa thể thao cộng đồng với dịch vụ văn hóa, du lịch...

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Theo Ban tổ chức, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 là mùa giải thứ 5, với hơn 15.500 vận động viên trong nước và quốc tế, đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 có 4 cự ly gồm: Marathon, Half Marathon, 10km và 5km đạt chuẩn Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), phù hợp với vận động viên chuyên nghiệp, người chạy bộ phong trào, gia đình và trẻ em.

Không chỉ tập trung vào yếu tố chuyên môn, cung đường năm nay được điều chỉnh và đổi mới nhằm tối ưu trải nghiệm, đồng thời đưa các vận động viên đến gần hơn với cảnh quan, đời sống, văn hóa và con người Đồng Tháp.

Quang cảnh sự kiện.

Bên cạnh những điểm nhấn quen thuộc như cầu Cao Lãnh và tuyến bờ kè sông Tiền, mùa giải thứ 5 mang đến những trải nghiệm mới khi vận động viên được khám phá những tọa độ đặc sắc như Tượng đài Tập kết năm 1954 và những cung đường dân sinh mới vừa được khánh thành…

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 còn được xây dựng như một lễ hội thể thao - văn hóa - âm nhạc kết hợp ẩm thực và du lịch quy mô hàng đầu miền Tây, với chuỗi trải nghiệm đa giác quan dành cho cộng đồng.

Không chỉ hướng đến những giá trị thể thao và trải nghiệm, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 tiếp tục gắn sự kiện với các hoạt động trách nhiệm xã hội tại địa phương. Ban tổ chức dành 100 triệu đồng đóng góp cho Quỹ bảo tồn Sếu đầu đỏ, góp phần hỗ trợ các hoạt động bảo tồn loài chim quý hiếm gắn liền với hệ sinh thái và hình ảnh của Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Tử Anh, Tổng giám đốc Nexus Sport Events phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Tử Anh, Tổng giám đốc Nexus Sport Events - đơn vị tổ chức sự kiện chia sẻ: “Kinh tế thể thao không chỉ được tạo ra từ bản thân một giải đấu, mà từ những giá trị được lan tỏa đến các lĩnh vực xung quanh. Với VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon, mỗi vận động viên đến Đồng Tháp có thể tạo thêm nhu cầu cho lưu trú, ẩm thực, vận tải, mua sắm và du lịch; đồng thời mang những trải nghiệm về điểm đến chia sẻ với cộng đồng. Chúng tôi mong muốn giải chạy tiếp tục trở thành một cầu nối giữa thể thao và kinh tế địa phương, tạo ra giá trị lâu dài hơn cho Đồng Tháp”.

Qua 5 mùa, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon đã thu hút hơn 52.000 lượt vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Sự kiện không chỉ tạo dấu ấn thể thao mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế, kết nối cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa và du lịch địa phương; đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Đồng Tháp trẻ trung, năng động và sáng tạo đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.