Đồng Tháp: Hoàn thành xây dựng kè, đường giao thông ở quảng trường Hùng Vương

Sáng 6/10, ông Nguyễn Văn Út, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho biết, chủ đầu tư đã nghiệm thu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống an toàn giao thông quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp).

Toàn cảnh quảng trường Hùng Vương hướng từ Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Tháp.

Công trình xây dựng hạ tầng, kỹ thuật quảng trường Hùng Vương có tổng mức đầu tư khoảng 54,6 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, khởi công tháng 11/2025.

Quảng trường nằm ngay giao lộ đường Hùng Vương với quốc lộ 50, cạnh bên Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Tháp.

Dự án xây dựng hai tuyến kè với chiều dài gần 500m, xây dựng ba tuyến đường nội bộ với chiều dài khoảng 189m, lát gạch vỉa hè đường N2.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng ba khu công viên với diện tích trên 19.185m2 cây xanh cùng lối đi bộ. Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, lát gạch vỉa hè.