Đồng Tháp: Hoàn thành vượt tiến độ thu nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Đồng Tháp

Trong năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tại tỉnh Đồng Tháp công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương cùng lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác thu nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành khai quật 12.290 phần mộ tại 30 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận 9.776 mẫu sinh phẩm và bàn giao toàn bộ số mẫu phục vụ giám định ADN theo quy định.

Như vậy, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành 100% khối lượng lấy mẫu, bàn giao mẫu theo kế hoạch, về đích trước thời hạn 6 tháng so với tiến độ đề ra.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, toàn tỉnh quy tập được 270 hài cốt, trong đó có 62 hài cốt tại Campuchia và 208 hài cốt trong nước. Kết quả đạt gần 117% chỉ tiêu năm 2026, đồng thời hoàn thành hơn 72% chỉ tiêu toàn chiến dịch.

Mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Đồng Tháp đưa đi giám định

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, thời gian tới tỉnh tập trung nâng cao chất lượng xác minh thông tin, ưu tiên địa bàn có căn cứ; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và lực lượng chức năng Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 370 hài cốt liệt sĩ trước ngày 27/7/2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Với quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 chiến dịch, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.