Đồng Tháp hoàn thành lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lê Quang Minh cùng các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là kết quả của một nhiệm vụ, mà còn là sự trở về của những người con đã hy sinh sau nhiều năm, là sự sẻ chia với thân nhân, gia đình các liệt sĩ và sự tri ân đối với những người đã dâng hiến tuổi xuân, máu xương cho Tổ quốc.

Mệnh lệnh của trái tim

Phía sau mỗi phần mộ liệt sĩ được tìm thấy hôm nay là một câu chuyện về sự hy sinh, là ký ức của một thời chiến tranh và là món nợ ân tình mà các thế hệ hôm nay luôn khắc ghi, trân trọng.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có gần 35.300 liệt sĩ hy sinh và an táng trên địa bàn. Trong đó, khoảng 11.800 phần mộ có đầy đủ thông tin, gần 9.700 phần mộ có một phần thông tin và trên 12.200 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K91 khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại vườn dừa của hộ dân (Nghĩa trang Cả Cái cũ), ấp Cả Cái, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngay sau khi Bộ Quốc phòng phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Từ đó, địa phương đã huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan quân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, với quyết tâm cao nhất là không để những người đã ngã xuống bị lãng quên, không để hành trình tìm lại đồng đội, tìm lại danh tính liệt sĩ dừng lại khi vẫn còn những phần mộ chưa được xác định.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Đồng Tháp được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 370 hài cốt liệt sĩ trong nước và trên địa bàn hai tỉnh Prey Veng, Pursat (Vương quốc Campuchia); đồng thời tổ chức lấy 12.290 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 30 nghĩa trang liệt sĩ.

Toàn bộ thông tin về phần mộ được ghi nhận và số hóa.(Ảnh: CHÍ PHÚC)

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoa, tại Campuchia, địa hình chủ yếu là rừng rậm, núi non hiểm trở; hài cốt liệt sĩ nằm rải rác ở những khu vực xa khu dân cư, trong khi phần lớn không còn sơ đồ mộ chí, gây nhiều trở ngại cho quá trình tìm kiếm, xác định và quy tập. Trong nước, nhiều nghĩa trang có số lượng mộ phải lấy mẫu rất lớn như: Nghĩa trang Liệt sĩ Tiền Giang có 2.398 mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Cai Lậy có 2.532 mộ…

Trước khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện khẩn trương và yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Đồng Tháp xác định rõ mục tiêu, quyết tâm đến 5/10/2026 phải hoàn thành việc lấy đủ 12.290 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 30 nghĩa trang liệt sĩ.

Không chỉ bảo đảm tiến độ, tỉnh đặt yêu cầu cao nhất về chất lượng: 100% mẫu phải được lấy đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác; toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ phải được quản lý, bảo quản, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật và số hóa dữ liệu theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Mọi nỗ lực được đền đáp

Theo số liệu tổng hợp đến ngày 5/10, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành khai quật 12.290/12.290 phần mộ tại 30/30 nghĩa trang; thu thập 9.776 mẫu hài cốt liệt sĩ, trong đó, địa phương bàn giao 3.216 mẫu sinh phẩm cho Trung tâm Giám định ADN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và 4.510 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y quân đội. Toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ được quản lý, bảo quản, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật và số hóa dữ liệu theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đội K91 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vườn sầu riêng của một hộ dân ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đại tá Nguyễn Văn Hoa cho biết thêm, tỉnh Đồng Tháp được giao quy tập 370 hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Tính đến ngày 3/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh và lực lượng vũ trang hai tỉnh Prey Veng, Pursat (Campuchia) quy tập được 249 hài cốt liệt sĩ, trong đó, 47 hài cốt được quy tập tại Campuchia và 202 hài cốt được quy tập trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 68 bộ hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông, 134 bộ đang được bảo quản tại Đội K91.

Với kết quả đạt gần 70% chỉ tiêu được giao, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai đúng tiến độ, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu của “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia; đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đưa các liệt sĩ về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, trọng tâm là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia. Trong đó, tập trung rà soát, xác minh, làm rõ các nguồn thông tin; mở rộng địa bàn tìm kiếm, ưu tiên các khu vực trọng điểm, những nơi từng là nghĩa trang tạm và các địa điểm có thông tin về mộ liệt sĩ.