Đồng Tháp hoàn thành khôi phục hiện trạng 12.290 phần mộ liệt sĩ sau lấy mẫu ADN

Quá trình khôi phục được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, thận trọng, bảo đảm đúng quy cách. Từng phần mộ được kiểm tra, chỉnh trang, hoàn thiện, giữ gìn mỹ quan và sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang liệt sĩ. Đến nay, toàn bộ 12.290 phần mộ đã được khôi phục hiện trạng, các nghĩa trang trở lại sạch đẹp, trang nghiêm, thể hiện sự tri ân và lòng thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Từng phần mộ được kiểm tra, chỉnh trang, hoàn thiện thận trọng, bảo đảm đúng quy cách. Ảnh chụp tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh (xã Mỹ Thọ).

Trước đó, đến ngày 4-10, tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành khai quật 12.290/12.290 phần mộ tại 30/30 nghĩa trang liệt sĩ; thu thập 9.776 mẫu hài cốt liệt sĩ và bàn giao đầy đủ 9.776/9.776 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Cùng với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Đồng Tháp được giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 370 hài cốt liệt sĩ trong nước và tại hai tỉnh Prey Veng, Pursat (Vương quốc Campuchia).

Đến nay, tỉnh đã phối hợp với các địa phương và lực lượng vũ trang 2 tỉnh Prey Veng, Pursat tìm kiếm, quy tập được 277 hài cốt liệt sĩ, đạt gần 80% chỉ tiêu. Trong đó, có 62 hài cốt được quy tập tại Campuchia và 215 hài cốt trên địa bàn tỉnh; 68 bộ hài cốt đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông, 209 bộ đang được bảo quản tại Đội K91.

Việc hoàn thành khôi phục hiện trạng 12.290 phần mộ đánh dấu kết thúc quá trình khai quật, thu thập mẫu sinh phẩm và hoàn trả hiện trạng các phần mộ liệt sĩ tại 30 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Đồng Tháp tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của "Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Từng phần mộ được kiểm tra, bảo đảm đúng quy cách. Ảnh chụp tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh (xã Mỹ Thọ).

Kết quả hoàn thành khôi phục hiện trạng các phần mộ liệt sĩ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và lực lượng tham gia. Đặc biệt, các tổ, đội thực hiện nhiệm vụ đã nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, tiến hành thận trọng, chu đáo từng khâu, từ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm đến hoàn trả, khôi phục nguyên trạng từng phần mộ, bảo đảm đúng quy định, an toàn và thể hiện sự thành kính đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Việc hoàn thành khôi phục hiện trạng các phần mộ không chỉ bảo đảm yêu cầu, tiến độ nhiệm vụ đề ra, mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, chính quyền, Lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là cơ sở, động lực để các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm và trách nhiệm của tỉnh Đồng Tháp trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo nơi an nghỉ của các liệt sĩ, không để sự hy sinh của các thế hệ cha anh bị lãng quên.