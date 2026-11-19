Tuyến kè đoạn thuộc ô bao tiểu vùng TTĐ2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo đó, Dự án có tổng mức đầu tư hơn 18,8 tỷ đồng, trong đó, gói thầu xây dựng khoảng 15 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 25-3-2026, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) thi công.

Việc hoàn thành công trình có ý nghĩa quan trọng trong khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở, sụp lún bờ sông Tiền tại khu vực, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân sinh sống ven sông.

Công trình còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, kết hợp ngăn lũ, triều cường, bảo vệ vườn cây ăn trái trong khu vực, nhất là trong mùa mưa lũ và những năm tiếp theo.