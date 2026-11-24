Đại biểu tham dự chương trình.

Đại biểu tham dự chương trình.

Với các tiết mục ca múa được dàn dựng công phu, chương trình nghệ thuật gồm 2 phần, thể hiện những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương. Phần mở đầu mang chủ đề “Văn hóa Việt Nam - Ngọn đuốc sáng soi đường”, với các tiết mục như: “Người về thăm quê”, “Việt Nam văn hóa muôn màu”, “Rạng danh chiến sĩ văn hóa”, “Vinh quang bài ca thống nhất”, “Việt Nam kiêu hãnh” và “Tự hào vinh quang Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Các tiết mục ca múa được dàn dựng công phu.

Tiếp nối chương trình, phần hai tập trung khắc họa hình ảnh quê hương Đồng Tháp trên hành trình đổi mới và phát triển thông qua các tiết mục: “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa”, “Tôi yêu Đồng Tháp”, “Gọi tên ngày mới”, “Đồng Tháp đón ánh mặt trời” và “Kỷ nguyên vươn mình khát vọng Việt Nam”.

Thông qua chương trình, các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được tôn vinh và lan tỏa, góp phần khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam; đồng thời, giới thiệu hình ảnh Đồng Tháp nghĩa tình, giàu bản sắc, đang nỗ lực phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội, làng nghề gắn với phát triển du lịch và kinh tế địa phương.

Các đại biểu tại chương trình.