Đồng Tháp hỗ trợ tiêu thụ hơn 336.000 tấn nông sản và 1,54 triệu giỏ hoa Tết

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 1579/KH-UBND dân nhằm hỗ trợ kết nối tiêu thụ hơn 336.500 tấn nông sản chủ lực và 1,543 triệu giỏ hoa Tết trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, qua đó giải quyết tình trạng ùn ứ và ổn định đầu ra cho người dân.

Về nông sản và hoa Tết, kế hoạch tập trung tiêu thụ hơn 336.560 tấn nông sản (ngô, sả, ớt, sen, khoai môn, rau củ) và 1,543 triệu giỏ hoa tập trung vào vụ tháng 1 và 2/2027.

Đối với nhóm cây ăn trái, tổng diện tích cần hỗ trợ là 12.815 ha, với sản lượng cần hỗ trợ tiêu thụ 161.045 tấn. Các mặt hàng có sản lượng cần hỗ trợ gồm: thanh long 43.868 tấn, sầu riêng 29.691 tấn, mít 21.668 tấn, xoài 7.570 tấn, cây có múi 7.765 tấn và nhãn 2.573 tấn.

Đối với lúa gạo, diện tích cần hỗ trợ tiêu thụ là 22.401 ha, tập trung tại các xã Mỹ Quí, Mỹ Thành, Tam Nông, Phương Thịnh, Long Định và Đồng Sơn, với sản lượng 154.980 tấn.

Nhóm nông sản ngắn ngày có tổng diện tích cần hỗ trợ 1.190 ha, sản lượng 20.536 tấn, tập trung tại phường Hồng Ngự và các xã Tân Thới, Tân Hội Cơ, Mỹ An Hưng. Các sản phẩm chủ yếu gồm bắp, sả, ớt, sen, khoai môn và một số loại rau ăn lá, rau ăn quả.

Đối với hoa Tết, tỉnh cần hỗ trợ tiêu thụ 1,543 triệu giỏ hoa các loại, tập trung tại phường Sa Đéc và xã Mỹ Phong, thời gian vào vụ tháng 1 và tháng 2/2027.

Phương thức kết nối là thúc đẩy tiêu thụ thông qua hệ thống phân phối hiện đại, chợ đầu mối, doanh nghiệp chế biến và thương mại điện tử.

Trước đó, theo Kế hoạch số 1528/KH-UBND ngày 8/10/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại với các chỉ tiêu đáng chú ý là đầu tư mới 14 siêu thị và 8 trung tâm thương mại; đầu tư mới 13 chợ đầu mối, trung tâm nông sản; Phát triển 210 chợ dân sinh, gồm 10 chợ xây mới, 21 chợ di dời/mở rộng và 189 chợ nâng cấp, cải tạo.

Kế hoạch hướng đến xây dựng hệ thống thương mại văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp triển khai thử nghiệm mô hình 90 ngày chuyển đổi hợp tác xã gắn với vùng nguyên liệu có tổ chức, phấn đấu hình thành 10 mô hình hợp tác xã gắn với 10 vùng nguyên liệu thuộc các ngành hàng chủ lực của tỉnh.

Qua đó, từng bước nâng cao năng lực quản trị hợp tác xã, tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ và kết nối thị trường, góp phần phát triển chuỗi giá trị nông sản. Tỉnh tập trung hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm có sản lượng cung ứng lớn, chưa có liên kết tiêu thụ bền vững hoặc mới liên kết được một phần sản lượng, gồm nhóm cây ăn trái, lúa gạo, nông sản ngắn ngày và hoa các loại.

Kết quả thử nghiệm là cơ sở để tỉnh đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng mô hình phù hợp trên địa bàn.

Kế hoạch được triển khai tại các xã, phường có hợp tác xã nông nghiệp và vùng sản xuất tập trung thuộc các ngành hàng chủ lực, có điều kiện phù hợp để tổ chức vùng nguyên liệu.

Các ngành hàng được ưu tiên gồm lúa gạo, xoài, sầu riêng, mít, khóm (dứa), chanh, bưởi, sả, rau màu, cá tra và các ngành hàng phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh./.