Đồng Tháp hỗ trợ kinh phí vận hành, khai thác hồ bơi trường học

Bà Trần Thị Kim Thia (Sáu Thia) dạy bơi miễn phí cho hàng nghìn trẻ em tại Đồng Tháp, góp phần giảm nguy cơ đuối nước. Ảnh minh họa.

Ngày 25/9, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thống nhất thông qua 24 Nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong số các Nghị quyết được thông qua, nổi bật là Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí vận hành và khai thác hồ bơi do các cơ sở giáo dục phổ thông công lập quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nghị quyết này đóng vai trò là giải pháp chiến lược nhằm tháo gỡ những khó khăn về nguồn lực tài chính cho các trường học, giúp duy trì hoạt động ổn định của các công trình thể thao trong nhà trường.

Cụ thể, về phạm vi và đối tượng áp dụng, Nghị quyết hướng đến các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng hồ bơi từ nguồn ngân sách Nhà nước nhưng chưa thực hiện cho thuê theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Về mức hỗ trợ và nguồn vốn, mức hỗ trợ kinh phí vận hành, khai thác tối đa được định mức là 138.000.000 đồng/hồ bơi/năm, lấy từ nguồn ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện kéo dài trong 2 năm, từ 1/11/2026 đến hết tháng 10/2028.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định rất chặt chẽ về cơ chế quản lý tài chính. Việc lập dự toán, phân bổ, hạch toán và quyết toán các khoản thu chi phải tuân thủ nghiêm ngặt theo Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và sử dụng đúng mục đích.

Việc HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết này không chỉ giải quyết bài toán kinh phí trước mắt cho các trường học mà còn tạo tiền đề vững chắc để đẩy mạnh Chương trình bơi an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh và trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn mới.