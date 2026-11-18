Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn tập trung hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm phục vụ công tác quản lý tài chính, kế toán HTX. Trong đó, học viên được thực hành thiết lập tài khoản, khai báo dữ liệu đầu kỳ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; xem, kiểm tra và xuất báo cáo quý, năm, quyết toán thuế.

Các chức năng phân phối lợi nhuận cho thành viên, kê khai thuế điện tử và theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh cũng được hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó, học viên được giới thiệu hệ sinh thái phần mềm phục vụ quản lý bán hàng, sản xuất, nhật ký điện tử; chia sẻ kinh nghiệm và các mô hình chuyển đổi số hiệu quả. Sau tập huấn, đơn vị tổ chức tiếp tục hỗ trợ trực tuyến, đồng hành cùng HTX trong quá trình triển khai và sử dụng phần mềm.