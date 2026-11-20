Việc gắn đào tạo nghề với nhu cầu việc làm và phát triển sản xuất được xác định là giải pháp quan trọng, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và người thu nhập thấp có thêm cơ hội cải thiện sinh kế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Làng nghề dệt choàng Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp tạo việc làm, ﻿thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông thôn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, giai đoạn 2021–2025, tỉnh được phân bổ hơn 60,4 tỷ đồng để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người thu nhập thấp. Trong giai đoạn 2021–2024, tỉnh đã giải ngân hơn 9,5 tỷ đồng, hỗ trợ đào tạo nghề cho 7.152 lao động. Riêng cuối năm 2025, địa phương dự kiến hỗ trợ thêm khoảng 500 người, với kinh phí khoảng 700 triệu đồng.

Tiếp tục mở rộng cơ hội học nghề, theo Kế hoạch số 388/KH-UBND ban hành ngày 1/4/2026, Đồng Tháp đặt chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo 26.295 người trong năm nay. Trong đó, 17.660 người học trình độ sơ cấp và các khóa dưới 3 tháng; khoảng 8.000 lao động dự kiến được hỗ trợ đào tạo nghề. Các chương trình đào tạo hướng tới nâng cao kỹ năng, tạo điều kiện để người lao động tìm kiếm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp hoặc phát triển sản xuất tại địa phương. Tỉnh cũng chú trọng đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, gắn ngành nghề đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Người dân xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp phát triển nghề đan lát thủ công, ﻿góp phần tạo việc làm tại chỗ và cải thiện thu nhập.

Đến tháng 11/2026, Đồng Tháp còn 6.698 hộ nghèo và 13.423 hộ cận nghèo. Tỉnh đang rà soát hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới, làm căn cứ xác định nhu cầu hỗ trợ, trong đó có đào tạo nghề, tạo việc làm và phát triển sinh kế phù hợp với từng nhóm đối tượng. Giai đoạn 2026–2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu đào tạo hơn 164.000 người, hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại cho khoảng 40.000 lao động; phấn đấu tỷ lệ người học giáo dục nghề nghiệp có việc làm sau tốt nghiệp đạt từ 95% trở lên. Đây là định hướng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội việc làm và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững./.