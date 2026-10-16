Đồng Tháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, ổn định sản xuất

Dây chuyền chế biến thanh long viên sấy khô ở nhà máy của Công ty cổ phần Công nghiệp Thực phẩm THABICO Tiền Giang ở xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn số 3505/UBND-KT ngày 15/10/2026 về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, hạn chế doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới. Tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tài chính, tín dụng, nguồn nhân lực và các điều kiện duy trì hoạt động.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, trong 8 tháng năm 2026, toàn tỉnh có 1.158 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 22,41% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số này có 658 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh và 500 doanh nghiệp giải thể.

Qua tổng hợp, có 14 lý do được phân thành 6 nhóm nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp rút khỏi thị trường; trong đó, khó khăn về thị trường, khách hàng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh chiếm chủ yếu, với 918 doanh nghiệp, tương đương 79,27%. Các nguyên nhân còn lại gồm tái cơ cấu phương án sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị; khó khăn về tài chính, tín dụng và tiếp cận nguồn vốn; nguồn nhân lực, người điều hành và điều kiện duy trì hoạt động; tổ chức lại doanh nghiệp và thực hiện thủ tục rút lui khỏi thị trường; vướng mắc về điều kiện đầu tư kinh doanh, địa điểm và cơ sở hạ tầng.

Trước tình hình trên, tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh; trong đó tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh còn nhu cầu, khả năng quay trở lại hoạt động.

Theo đó, đối với nhóm khó khăn về thị trường, khách hàng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kết nối doanh nghiệp với hệ thống phân phối, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử, hợp tác xã và doanh nghiệp lớn tại các thị trường tiêu thụ lớn. Tỉnh khuyến khích hình thành liên kết cung ứng, gia công và phân phối ổn định; hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ năng lực, thông tin sản phẩm, bao bì, nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đối với việc tái cơ cấu phương án sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị, Sở Tài chính làm đầu mối tiếp nhận, phân loại và chuyển nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp đến các cơ quan, đơn vị chuyên môn xem xét hỗ trợ và theo dõi kết quả thực hiện. Các sở, ngành thực hiện tư vấn, hỗ trợ về công nghệ, tiêu chuẩn, chuyển đổi số, pháp lý, lao động, thị trường, thương mại điện tử, thuế, kế toán và các nội dung chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực tài chính, tín dụng và tiếp cận nguồn vốn, tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 13 chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ vay vốn; xem xét các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và cho vay mới theo quy định. Các tổ chức tín dụng được đề nghị tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chủ động theo dõi và hỗ trợ doanh nghiệp sau kết nối. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh có trách nhiệm giới thiệu các chương trình, nguồn vốn, cơ chế hỗ trợ đầu tư thuộc phạm vi hoạt động của Quỹ, đồng thời tư vấn doanh nghiệp xây dựng phương án đầu tư, phương án vay vốn phù hợp.

Cùng với đó, Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường cập nhật nhu cầu tuyển dụng theo nhóm ngành, địa bàn, kết nối doanh nghiệp với người lao động và tổ chức các phiên giao dịch việc làm phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức hoặc lồng ghép đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại và đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các địa phương chủ động nắm bắt trường hợp doanh nghiệp khó khăn do thiếu người quản lý để phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp lựa phương án thay đổi người đại diện, bổ sung người quản lý.

Với nhóm doanh nghiệp cần tổ chức lại hoạt động, Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn thực hiện các thủ tục thay đổi loại hình, ngành nghề, đăng ký hoạt động trở lại. Các cơ quan liên quan phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp về thuế, hóa đơn, lao động, tài sản và những nghĩa vụ liên quan; hạn chế yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần đối với cùng một nội dung. Đối với doanh nghiệp còn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, cơ quan chức năng hướng dẫn thay đổi loại hình, ngành nghề, người đại diện, địa điểm hoặc thực hiện các thủ tục phù hợp; trường hợp không còn nhu cầu thì hướng dẫn giải thể theo quy định.

Đối với những vướng mắc về điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, đất đai, môi trường, xây dựng, thuế và hải quan, Sở Tài chính làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, chuyển nội dung đến cơ quan chuyên môn giải quyết theo chức năng, thẩm quyền. Những vụ việc liên ngành, có ý kiến khác nhau hoặc vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo, tránh để doanh nghiệp phải liên hệ nhiều cơ quan đối với cùng một nội dung.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tổng hợp kết quả trước ngày 15/1/2027 gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/1/2027. Từ năm 2027, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại công văn được lồng ghép trong báo cáo thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh thu hút 17 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 8.689 tỷ đồng. Tỉnh thành lập mới 2.433 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 11.488 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 14.557 doanh nghiệp. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp đóng góp 13.239 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng gần 19%, chiếm 73,6% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của các doanh nghiệp góp phần tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động, ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.