Đồng Tháp: Hiệu quả mô hình Đồng quản lý thủy sản gắn với du lịch bền vững

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Toàn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nhằm rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, chính sách nhằm duy trì và mở rộng mô hình đồng quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới. Qua hơn 1 năm triển khai, dự án xây dựng và củng cố 5 Tổ cộng đồng tại các xã, phường: Mỹ Hiệp, Tân Thạnh, Phú Thọ, Cao Lãnh, Hồng Ngự, với hơn 3.100 ha mặt nước với sự tham gia của hơn 2.300 hội viên, ngư dân tham gia quản lý.

Dự án triển khai thành công nhiều mô hình sáng tạo, mang lại giá trị kinh tế và xã hội thiết thực như: Mô hình trữ cá mùa nước nổi mang lại hiệu quả cao cho Tổ cộng đồng BVNLTS; mô hình BVNLTS gắn với du lịch làng bè tạo nhiều cơ hội việc làm cho các hộ dân trong vùng và chuyển đổi nghề nghiệp cho người khai thác thủy sản bằng xung điện sang các ngành nghề phục vụ du lịch.

Điển hình, mô hình Đồng quản lý nguồn lợi thủy sản gắn với hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa nông thôn tại Tổ cộng đồng Tân Thuận Tây (phường Cao Lãnh) và Tổ cộng đồng Đình Thần An Bình (phường Hồng Ngự) đã giới thiệu nét văn hóa độc đáo của vùng quê sông nước Đồng Tháp, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nhiều loại hình dịch vụ phục vụ khách tham gia lễ hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam trao Giấy khen cho các tập thể tích cực tham gia các hoạt động dự án.

Theo đánh giá, nhờ sự chung tay của người dân, hệ sinh thái thủy sản tại các khu vực triển khai dự án có sự phục hồi rõ rệt: Sản lượng thủy sản khai thác tại các khu vực quản lý tăng khoảng 1,5 lần; số lượng thành phần loài quý hiếm, tần suất xuất hiện thấp đã tăng thêm 5 - 7 loài, trong đó ghi nhận các loài có giá trị kinh tế và khoa học.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Toàn trao Giấy khen cho các cá nhân tích cực tham gia các hoạt động dự án.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Toàn khẳng định hiệu quả cốt lõi của cách làm “đồng quản lý” là chuyển hóa người dân từ vị trí “đối tượng quản lý” thành “chủ thể tự quản”. Việc gắn kết bảo vệ nguồn lợi với các sinh kế bền vững như trữ cá mùa nước nổi, du lịch trải nghiệm dỡ chà và du lịch sinh thái nông nghiệp không chỉ giúp phục hồi thủy sản, mà còn gia tăng thu nhập thiết thực cho nông dân.