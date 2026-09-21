Đồng Tháp hiện thực hóa khát vọng thành trung tâm trung chuyển tiểu vùng Mê Kông

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch 1395/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng giao thông tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Thi công đường phát triển Đồng Tháp Mười kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận qua Đồng Tháp.

Phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, xuyên biên giới

Tỉnh Đồng Tháp xác định phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng hạ tầng giao thông kết nối hạ tầng logistics xuyên biên giới và đa phương thức để Đồng Tháp trở thành trung tâm trung chuyển của tiểu vùng Mê Kông.

Ưu tiên triển khai các công trình trọng điểm kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long, khơi thông kết nối vùng nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực bứt phá kinh tế - xã hội.

Để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm trung chuyển tiểu vùng Mê Kông trong giai đoạn 2026 - 2030. Tỉnh Đồng Tháp đặt chỉ tiêu đầu tư xây dựng thêm 124km đường cao tốc, 30km đường quốc lộ, 200km đường tỉnh và 50km đường đô thị mới.

Đồng thời nâng cấp 100% cầu trên các tuyến đường đảm bảo đồng bộ tải trọng khai thác an toàn, thông suốt. Mạng lưới đường thủy cũng được chú trọng với việc nâng cấp khoảng 20,8km đường thủy nội địa Quốc gia.

Kêu gọi đầu tư, khởi công 3 dự án cảng biển và một số cảng hàng hóa và hành khách lớn trên các tuyến sông Tiền, sông Hậu, sông Soài Rạp.

Cao tốc Cao Lãnh - An Hữu qua tỉnh Đồng Tháp dự kiến thông xe cuối năm 2026. (Ảnh chụp đầu tháng 9).

Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai các dự án cao tốc và quốc lộ huyết mạch như: cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, Mỹ An – Cao Lãnh, Đức Hòa – Mỹ An, mở rộng trục cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Ngoài ra phối hợp với tỉnh Vĩnh Long và trong khu vực nghiên cứu triển khai các tuyến cao tốc CT.33, CT.66 qua địa bàn tỉnh và các tuyến liên kết vùng.

Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư cầu Tân Châu - Hồng Ngự, cầu Sa Đéc trên tuyến kết nối vùng Sa Đéc - Ô Môn - Giồng Riềng. Mở rộng các tuyến Quốc lộ 30, 30B, QL50 và hai tuyến tránh, trục QL50B. Tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM – Cần Thơ. Tận dụng cơ hội phát triển các đô thị, giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch…

Triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền và đường bộ ven biển tranh thủ từ nguồn vốn vay tài trợ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Sau hoàn thành sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực, phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bên cạnh đó tỉnh tập trung đầu tư hoàn thiện các dự án giao thông trọng điểm như: tuyến ĐT857 (đoạn QL30 đến tỉnh lộ 845), 845 (đoạn Trường Xuân - Tân Phước), đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, đường dọc sông Tiền (ĐT864).

Ưu tiên đầu tư hình thành hai tuyến đường bộ kết nối Đông – Tây từ khu kinh tế biển Gò Công đến cửa khẩu Dinh Bà và từ biển Tân Thành đến cửa khẩu Thường Phước.

Tỉnh Đồng Tháp với hệ thống sông Tiền, sông Hậu có tiềm năng lớn về phát triển giao thông, logistics đường thủy xuyên biên giới.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Để Nghị quyết và kế hoạch triển khai đạt kết quả cao, UBND tỉnh quán triệt thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị vào cuộc tạo sự đồng thuận cao trong công tác phát triển hạ tầng giao thông.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng quan điểm mục tiêu và giải pháp để cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2030.

Người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện thuộc phạm vi quản lý. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ công tác quản lý. Đầu tư xây dựng đảm bảo phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiệu quả hiện đại và an toàn giao thông.

Thi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh qua phường Mỹ Thọ (tỉnh Đồng Tháp).

Về nguồn vốn, đối với các dự án từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA, vốn đối ứng địa phương và các dự án vốn huy động khác do tỉnh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ động đẩy nhanh hoàn tất các trình tự, thủ tục đề nghị Trung ương sớm phân bổ kinh phí để triển khai các dự án Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên kết vùng đảm bảo tốt tiến độ.

Bên cạnh đó đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng ứng phó với thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội.

Tỉnh đề nghị Trung ương xem xét ưu tiên phân bổ cho tỉnh sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài (ODA). Địa phương tập trung vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án….

Trước đó, Báo Xây dựng liên tiếp đăng tải các bài viết về mục tiêu hiện thực hóa để Đồng Tháp trở thành trung tâm trung chuyển tiểu vùng sông Mê Kông (Đồng Tháp đặt mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển tiểu vùng Mê Kông, ngày 5/8 và Khơi thông "mạch máu" giao thông qua Đồng Tháp đi miền Tây ngày 3/9). Các bài viết đã phác họa bức tranh tổng thể về hệ thống hạ tầng giao thông qua Đồng Tháp đi các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và các điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, khơi thông kết nối vùng. Ngành Xây dựng tiếp tục tham mưu điều chỉnh, cập nhật quy hoạch tỉnh. Đặc biệt là quy hoạch mạng lưới giao thông nhằm mở rộng không gian phát triển, tận dụng nguồn lực và lợi thế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư hạ tầng.