Đồng Tháp: Hiện đại hóa quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả dạy học

Tiết sinh hoạt lớp 10KD7 trường Trung học phổ thông Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo," ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều kết quả tích cực trong sắp xếp mạng lưới trường học, nâng cao chất lượng giáo dục, chuyển đổi số và đầu tư cơ sở vật chất.

Ngành giáo dục tỉnh tự hào khi xác lập vị thế dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 2 các tỉnh phía Nam về chất lượng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ trên các đấu trường học thuật quốc gia; tiên phong trong chuyển đổi số, STEM và giáo dục Trí tuệ nhân tạo (AI).

Chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục và đào tạo

Theo Tiến sỹ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, công tác chuyển đổi số đã đạt được những đột phá quan trọng, góp phần hiện đại hóa quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả dạy học, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và định hướng xây dựng nền giáo dục thông minh.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và Đề án chuyển đổi số ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp cùng phong trào “Bình dân học vụ số”, đến nay, tỉnh có 100% cơ sở giáo dục có kết nối internet phục vụ quản lý và dạy học. Các đơn vị giáo dục triển khai thu học phí không dùng tiền mặt đạt 100%; khoảng 90% cơ sở giáo dục phổ thông đạt chỉ số chuyển đổi số từ mức 2 trở lên; khoảng 50% cơ sở giáo dục khai thác hệ thống quản lý học tập trong hoạt động dạy học. Các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đã triển khai áp dụng học bạ số đạt 100%.

Giờ học của lớp 1/3 tại trường Tiểu học An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Tiêu biểu, Trường Trung học phổ thông Chợ Gạo (xã Chợ Gạo) đã xây dựng cơ sở hạ tầng với hệ thống mạng lưới cùng thiết bị, các ứng dụng phần mềm, hệ thống bảo mật và truy cập internet để tạo điều kiện cho việc triển khai các dịch vụ điện tử. Hệ thống internet toàn trường được trang bị với 2 nhà mạng VNPT và Viettel kết nối với hệ thống camera toàn trường cùng phòng học để quản lý cơ sở vật chất và học sinh. Nhà trường đã sử dụng hệ thống điểm danh thông minh để điểm danh học sinh; đồng thời lắp đặt hệ thống wifi tại các phòng học để khuyến khích học sinh trang bị wifi phục vụ học tập cũng như tra cứu tài liệu...

Một trong điểm nổi bật trong chuyển đổi số tại trường là xây dựng các ứng dụng giáo dục trực tuyến như các bài giảng, tài liệu học tập, bài kiểm tra, đề thi... giúp học sinh học tập, ôn luyện trên mạng (AZOTA, SHUB CLASSROOM…).

Trường cung cấp các dịch vụ trực tuyến như đăng ký nhập học, đăng ký tuyển sinh... bằng Google form, google bảng tính để giảm thiểu thủ tục giấy tờ cũng như tiết kiệm thời gian cho học sinh, phụ huynh.

Trong giảng dạy, nhà trường khuyến khích giáo viên sử dụng các phần mềm hỗ trợ như PowerPoint cùng các phần mềm khác để giảng dạy cho tiết học sinh động, trực quan, hấp dẫn học sinh. Thầy Nguyễn Phúc Viễn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chợ Gạo cho biết nhà trường xác định một trong những vấn đề mang tính đột phá trong giáo dục là đẩy mạnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục, giảm thủ tục hành chính cho giáo viên.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu (phường Mỹ Tho) đã triển khai phương án xây dựng một số phần mềm hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành từ xa về đăng ký phòng thực hành thí nghiệm, đơn xin phép vắng, điểm danh học sinh… bằng nhiều phần mềm, nền tảng trực tuyến. Giáo viên hướng dẫn học sinh cùng phụ huynh sử dụng các ứng dụng giao tiếp trực tuyến trên điện thoại thông minh để trao đổi thông tin, liên lạc với nhà trường.

Đến ngày 13/10/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành nhập dữ liệu 732.212/732.212 văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và 29.232/29.232 chứng chỉ lên hệ thống quản lý văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, Sở đã nhập 1.326.853/1.334.260 văn bằng, đạt 99,44%.

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Học sinh lớp 1/3 trường Tiểu học An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Đồng Tháp đặt ra mục tiêu “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu xếp trong nhóm dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về chất lượng giáo dục. Tiến sỹ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết ngành Giáo dục tỉnh Đồng Tháp xác định vai trò của đội ngũ nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục, đặt ra nhiệm vụ cấp thiết phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Việc kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên sau sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập được Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, bảo đảm ổn định tổ chức và duy trì hoạt động dạy học.

Đồng Tháp hiện có 37.620 người đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập; gồm 1.472 viên chức quản lý, 33.149 giáo viên và 2.999 nhân viên. Tổng biên chế được giao là 38.028, trong đó có 33.557 biên chế giáo viên; còn 408 biên chế giáo viên chưa sử dụng. Việc bố trí, sử dụng đội ngũ được thực hiện trên cơ sở vị trí việc làm, chuyên môn đào tạo, quy mô trường, lớp và điều kiện từng địa bàn, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế và đáp ứng nhu cầu thực tế của cơ sở giáo dục.

Cô Phạm Ngọc Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thạnh Thủy chia sẻ sau khi sáp nhập 3 điểm trường của xã An Thạnh Thủy, các điểm trường của trường tiểu học, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục bằng các giải pháp như xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường, phát huy thế mạnh của đội ngũ giáo viên sau khi sáp nhập; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học; tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn và hạnh phúc.

Theo cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lập, trong năm học 2026-2027, trường tiếp tục nâng cao hiệu quả đào tạo và chất lượng từng môn học; củng cố chất lượng và hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn phù hợp với mô hình trường mới sau sáp nhập. Đồng thời, trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tăng cường giáo dục STEM, giáo dục kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong dạy học.

Tỉnh Đồng Tháp xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới giáo dục sau sắp xếp; đồng thời tập trung giải quyết những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, điều kiện học tập và sự phát triển của người học. Việc triển khai gắn mục tiêu với nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm các chủ trương, chính sách được cụ thể hóa thành kết quả tại từng địa phương, cơ sở giáo dục.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án phát triển đội ngũ giáo viên và chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao; chú trọng bồi dưỡng năng lực, kỹ năng số và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho nhà giáo; nâng cao chất lượng dạy và học gắn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thể chất và sức khỏe tinh thần; xây dựng Đề án tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học, chương trình giáo dục thông minh.

Ngành đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thiện học bạ số, số hóa văn bằng, chứng chỉ; tăng cường ứng dụng AI, STEM bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đào tạo theo nhu cầu nhân lực, đẩy mạnh STEM, AI, ngoại ngữ và nghiên cứu ứng dụng, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh./.