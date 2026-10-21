Đồng Tháp: Hai cống ngăn mặn Trà Tân, 26/3 sắp đưa vào vận hành

Theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành trong tháng 1/2027. Do không vướng mặt bằng công tác thi công thuận lợi, hai cống đã cơ bản hoàn thành, bàn giao ngay công trình trong tháng 10, vượt tiến độ hai tháng.

Cống Trà Tân nhìn từ hướng tỉnh lộ 864 đã hoàn thành.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 21/10, trên công trường cống Trà Tân bắc qua kênh Trà Tân, hàng chục công nhân đang hoàn thiện các hạng mục lát vỉa hè, lên đá chuẩn bị đổ bê tông xi măng đường gom dân sinh.

Kỹ sư Lê Văn Nhật, cán bộ kỹ thuật cống Trà Tân (thuộc Công ty CP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang - Ticco) cho biết, các tổ công nhân đang đẩy nhanh lát gạch vỉa hè, chuẩn bị lắp đặt van thủy lực sẽ cơ bản hoàn thành để bàn giao gói thầu vào cuối tháng 10 này.

Cận cảnh cửa đóng, mở van ngăn triều ở cống Trà Tân.

Anh Trương Quốc Kiệt, Chỉ huy trưởng thi công gói thầu cho biết, hiện công trường hai cống Trà Tân, 26/3 đã đạt hơn 95%. Dự kiến hạng mục quan trọng nhất là lắp xi lanh thủy lực Hà Lan (thiết bị nâng, đóng van ngăn triều) sẽ lắp xong trước ngày 25/10.

"Trong quá trình thi công không vướng mặt bằng nên công tác thi công diễn ra rất nhanh, vượt tiến độ hai tháng so với hợp đồng ký với chủ đầu tư", anh Kiệt nói.

Cống 26/3 sắp hoàn thành đưa vào vận hành.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh (chủ đầu tư), cống Trà Tân được thiết kế bằng bê tông cốt thép M300 gồm 1 khoang cống rộng 26m, cao trình -5,5m, đường kết nối, cùng hệ thống điện, hệ thống Scada.

Cống 26/3 được thiết kế dạng cống hộp bê tông cốt thép, khẩu độ 2,5m, chiều dài 22m, đường trên cống, hệ thống điện.

Sau khi cống Trà Tân và cống 26/3 đưa vào vận hành, cộng thêm 6 cống đã đầu tư và cống âu Nguyễn Tấn Thành sẽ hình thành hệ thống cống ngăn mặn, trữ ngọt, ngăn triều cường khép kín.

Qua đó thích ứng với biến đổi khí hậu, điều tiết nguồn nước ngọt, bảo vệ sản xuất và phục vụ đời sống người dân các xã ven sông Tiền.