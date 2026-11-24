Đồng Tháp: Hai cán bộ, chiến sĩ Công an cùng người dân kịp thời cứu người phụ nữ ý định nhảy cầu
Sáng 24/11, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận: Vừa qua, tại khu vực cầu Sở Thượng, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp, thấy một người phụ nữ có hành động bất thường, 2 cán bộ, chiến sĩ Công an đã nhanh chóng dừng xe, cùng người dân kịp thời can ngăn 1 phụ nữ có ý định tự tử.
Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 22/11, trên đường đến đơn vị công tác, Đại úy Bùi Duy Năng, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Thường Lạc, và Hạ sĩ Phan Anh Hải Đăng, Chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Tháp, phát hiện 1 phụ nữ đang cố trèo qua lan can cầu Sở Thượng.
Lúc này, 2 cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng dừng xe, khẩn trương tiếp cận và cùng người dân kịp thời can ngăn, ngăn chặn ý định tự tử của người phụ nữ, đồng thời khuyên nhủ, trấn an tinh thần, động viên người phụ nữ.
Qua tìm hiểu, được biết, người phụ nữ trên ngụ tại khu phố 1, phường Hồng Ngự, do buồn phiền chuyện gia đình nên đã có ý định tự tử. Sau đó, người phụ nữ đã được bàn giao cho Công an phường Hồng Ngự tiếp nhận, xác minh giải quyết.
Với tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, Đại úy Bùi Duy Năng và Hạ sĩ Phan Anh Hải Đăng đã không ngần ngại hành động nhanh để kịp thời cứu giúp người dân trong tình huống nguy hiểm.
Đây là hành động đẹp, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-thap-hai-can-bo-chien-si-cong-an-cung-nguoi-dan-kip-thoi-cuu-nguoi-phu-nu-y-dinh-nhay-cau-post1005077.html