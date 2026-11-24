Hai cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng dừng xe, khẩn trương tiếp cận và kịp thời ngăn chặn ý định tự tử của người phụ nữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 22/11, trên đường đến đơn vị công tác, Đại úy Bùi Duy Năng, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Thường Lạc, và Hạ sĩ Phan Anh Hải Đăng, Chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đồng Tháp, phát hiện 1 phụ nữ đang cố trèo qua lan can cầu Sở Thượng.

Lúc này, 2 cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng dừng xe, khẩn trương tiếp cận và cùng người dân kịp thời can ngăn, ngăn chặn ý định tự tử của người phụ nữ, đồng thời khuyên nhủ, trấn an tinh thần, động viên người phụ nữ.

Clip người dân quay được cảnh 2 cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận và cùng người dân kịp thời ngăn chặn ý định tự tử của người phụ nữ. (Clip: Công an cung cấp)

Qua tìm hiểu, được biết, người phụ nữ trên ngụ tại khu phố 1, phường Hồng Ngự, do buồn phiền chuyện gia đình nên đã có ý định tự tử. Sau đó, người phụ nữ đã được bàn giao cho Công an phường Hồng Ngự tiếp nhận, xác minh giải quyết.

Với tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, Đại úy Bùi Duy Năng và Hạ sĩ Phan Anh Hải Đăng đã không ngần ngại hành động nhanh để kịp thời cứu giúp người dân trong tình huống nguy hiểm.

Đây là hành động đẹp, thể hiện tinh thần gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.