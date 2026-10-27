Đồng Tháp giữ vững ngôi đầu, cuộc đua tại bảng A thêm hấp dẫn

Bảng xếp hạng hai bảng A và B sau các trận đấu ngày 27.10

Tại bảng A, Hà Nội Bulls tiếp đón Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình trên sân Đan Phượng. Sau những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, đội bóng Hà Nội tạo được khác biệt ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một.

Phút 45+1, Ngô Văn Dũng lập công, đưa Hà Nội Bulls vượt lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội bóng thủ đô giành thêm 3 điểm quan trọng trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Ở trận đấu còn lại, Vạn Xuân Đan Phượng cũng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bình Định FC. Nguyễn Quốc Khánh là cầu thủ ghi bàn duy nhất, mang về trọn vẹn 3 điểm cho đội bóng Đan Phượng.

Hai chiến thắng cùng tỉ số 1-0 giúp Hà Nội Bulls và Vạn Xuân Đan Phượng tiếp tục bám đuổi Tây Mỗ trên bảng xếp hạng. Sau lượt đấu này, cả hai đội cùng có 10 điểm, lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.

Đội hạng Ba Hà Nội tạm xếp thứ tư với 9 điểm. Trong khi đó, Bình Định FC đứng phía sau với 4 điểm, còn Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình mới giành được 2 điểm.

Đáng chú ý, cục diện bảng A vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ sau loạt trận ngày 27.10, bởi cuộc đối đầu giữa Đội hạng Ba Hà Nội và Tây Mỗ sẽ diễn ra vào ngày 28.10. Kết quả trận đấu muộn này có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong cuộc đua ở nhóm dẫn đầu.

Trong khi bảng A chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt, Đồng Tháp tiếp tục khẳng định phong độ ổn định tại bảng B.

Đối đầu STP Food TP.HCM trên sân Tiền Giang, Đồng Tháp phải chờ đến những phút cuối mới có thể khai thông thế bế tắc. Phút 87, Nguyễn Công Vinh ghi bàn mở tỉ số, đưa đội bóng miền Tây vượt lên dẫn trước.

Đến phút 90+3, Trần Phúc Thịnh lập công, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đồng Tháp. Hai bàn thắng trong khoảng thời gian cuối trận giúp đội bóng này giành chiến thắng thứ năm sau sáu lần ra sân.

Với 16 điểm, Đồng Tháp tiếp tục giữ vững vị trí số một bảng B, tạo khoảng cách 3 điểm so với đội đứng thứ hai là An Giang.

Ở trận đấu cùng bảng, An Giang vượt qua Hồ Chí Minh United với tỉ số 1-0. Nguyễn Văn Vinh ghi bàn thắng quyết định ở phút 30, giúp đội bóng này duy trì sức ép lên Đồng Tháp trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu.

Kết quả năm trận đấu diễn ra ngày 27.10 trong khuôn khổ lượt 6 Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026

Trong khi đó, Đồng Nai có chiến thắng 2-1 trước Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa. Trần Lê Bảo Tuấn mở tỉ số cho Đồng Nai ở phút 17, trước khi Nguyễn Võ Hữu Lĩnh gỡ hòa cho Khánh Hòa ở phút 51. Đến phút 74, Nguyễn Tuấn Sang ghi bàn quyết định, mang về 3 điểm cho Đồng Nai.

Kết quả này giúp Đồng Nai vươn lên vị trí thứ ba bảng B với 12 điểm, chỉ kém An Giang 1 điểm. STP Food TP.HCM đứng thứ tư với 9 điểm, tiếp theo là Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa với 3 điểm. Hồ Chí Minh United vẫn đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Sau sáu lượt trận, cuộc cạnh tranh tại hai bảng đang diễn ra theo những kịch bản khác nhau. Đồng Tháp tiếp tục nắm lợi thế ở bảng B nhưng vẫn chịu sự bám đuổi của An Giang và Đồng Nai. Trong khi đó, bảng A hứa hẹn còn nhiều biến động khi các đội dẫn đầu có khoảng cách điểm số sít sao.

Lượt trận thứ 6 sẽ khép lại ngày 28.10 với cuộc đối đầu giữa Đội hạng Ba Hà Nội và Tây Mỗ, trận đấu được chờ đợi sẽ làm rõ hơn cục diện nhóm đầu bảng A.