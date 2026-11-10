Đồng Tháp: Giông lốc làm hư hỏng 93 căn nhà, nhiều cây xanh gãy, ngã

Giông lốc gây hư hỏng 93 căn nhà tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo nhanh từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, ngày 8/11, giông lốc xảy ra tại các xã Thanh Bình, xã Đốc Binh Kiều, xã Tân Long, xã Tân Thạnh và xã Trường Xuân gây hỏng nhiều căn nhà, nhiều cây xanh gãy, ngã.

Tính đến sáng 9/11, giông lốc đã làm hư hỏng 93 căn nhà, trong đó 4 căn sập hoàn toàn (xã Thanh Bình, xã Tân Thạnh), 89 căn tốc mái (18 căn bị tốc mái hoàn toàn, 71 căn tốc mái một phần).

Về hạ tầng, gãy, ngã 2 trụ điện; Một số cây xanh bị đổ ngã gây cản trở và ách tắc giao thông tuyến trên địa bàn.

Nhiều cây xanh, cây ăn trái của người dân cũng bị gãy, ngã

Về công tác khắc phục hậu quả, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND các xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã, các đoàn thể của địa phương huy động lực lượng Quân sự, Công an có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, hỗ trợ người dân dọn dẹp đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn.

Đồng thời phối hợp với đơn vị điện lực kiểm tra, xử lý và khắc phục sự cố hệ thống điện; huy động lực lượng cắt tỉa, thu dọn cây xanh bị ngã đổ, hỗ trợ người dân di dời vật dụng đến khu vực an toàn.

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Ban nhân dân các ấp kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại của từng hộ gia đình; hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND xã xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai theo đúng đối tượng, trình tự, thủ tục và quy định hiện hành.

Sau đợt giông lốc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các xã, phường rà soát công trình, nhà ở có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn, giông lốc xảy ra

Sau đợt giông lốc vừa xảy ra, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các xã, phường rà soát các khu vực, công trình, nhà ở có nguy cơ mất an toàn do mưa lớn, giông, lốc; kịp thời có biện pháp cảnh báo, gia cố, xử lý những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến người và tài sản.

Kiểm tra hệ thống điện, cây xanh, biển hiệu, mái che và các công trình có kết cấu dễ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh, lốc; phối hợp với đơn vị quản lý xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn.

Duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó và khắc phục sự cố theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhất là xử lý cây xanh ngã đổ, nhà ở bị hư hỏng hoặc các sự cố ảnh hưởng đến giao thông, điện và sinh hoạt của người dân.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 40 vụ giông lốc, gây thiệt hại trên 7,7 tỷ đồng. Đáng nói, có 2 người tử vong do sét đánh, 25 căn nhà bị sập, 445 căn nhà bị tốc mái; Giông lốc còn làm tốc mái 10 phòng học, một dãy nhà trọ; 19 trụ điện bị gãy đổ; Làm thiệt hại hoàn toàn ha hoa màu; 191 gốc mít 31 gốc sầu riêng, 320 cây chuối bị thiệt hại và gãy nhánh 80 cây sầu riêng.