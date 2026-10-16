Đồng Tháp: Gieo tình yêu nghệ thuật từ phong trào văn nghệ thiếu nhi

Cuối tháng 9 vừa qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp (phường Đạo Thạnh), 12 tiết mục tiêu biểu được lựa chọn công diễn trong chương trình tổng kết, trao giải Hội thi Văn nghệ thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Những lời ca đầy tự hào về Tổ quốc, những điệu múa mang sắc màu quê hương, vũ điệu hiphop trẻ trung và câu hò Đồng Tháp cùng góp mặt, phác họa một không gian nghệ thuật phong phú của tuổi thơ. Và phía sau những tiết mục ấn tượng ấy còn là câu chuyện về sự nỗ lực của các em học sinh, tâm huyết của thầy cô và sự đồng hành của gia đình.

DẤU ẤN TÀI NĂNG NHÍ

Sự hiện diện của ca cổ, hò Đồng Tháp và độc tấu đàn sến đem đến hội thi những điểm nhấn đáng quý. Cùng đứng trên một sân khấu, nghệ thuật truyền thống và các hình thức biểu diễn hiện đại mở ra những lựa chọn khác nhau cho các em thể hiện năng khiếu.

Hải Đăng trình diễn nhạc cụ dân tộc tại sân khấu Hội thi.

Trong chương trình công diễn, bên cạnh hiphop “Người Việt” của đội phường Mỹ Tho, hát múa “Con rồng Việt Nam - Việt Nam mến yêu” của đội phường Trung An, khán giả được thưởng thức tiết mục đơn ca cổ, hò Đồng Tháp “Sen hồng quê em” của đội xã Mỹ An Hưng.

Sự đa dạng về loại hình biểu diễn giúp các em mở rộng hiểu biết về nghệ thuật, bồi đắp tình yêu văn hóa truyền thống, đồng thời học hỏi kinh nghiệm và rèn luyện sự tự tin trên sân khấu.

Người thể hiện “Sen hồng quê em” là Ngô Thị Thảo Ngân, học sinh lớp 8C3, Trường THCS Tân Thành. Tham gia hội thi, Ngân đạt giải Nhất và được lựa chọn biểu diễn tại chương trình tổng kết. Với cô học trò đang nuôi dưỡng niềm đam mê cải lương, hội thi là một trải nghiệm nhiều cảm xúc. “Tham gia Hội thi là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp em có cơ hội thể hiện niềm đam mê nghệ thuật, đặc biệt là cải lương”, Ngân chia sẻ.

Niềm vui của em còn đến từ việc được giao lưu với các bạn thiếu nhi ở nhiều nơi trong tỉnh, được xem những tiết mục có cách dàn dựng, thể hiện khác nhau và học thêm từ sự chuẩn bị của các đội.

Ban Tổ chức và giám khảo Hội thi và Thảo Ngân (đứng thứ 4 từ trái sang).

Qua hội thi, Ngân học hỏi thêm kinh nghiệm, cảm nhận tinh thần đoàn kết và sự quan tâm của mọi người dành cho văn nghệ thiếu nhi. “Em sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm đẹp này và cố gắng rèn luyện bản thân để ngày càng tiến bộ hơn”, Ngân bày tỏ.

Cùng mang đến hội thi tình yêu nghệ thuật truyền thống, Hải Đăng, học sinh lớp 5A5, Trường Tiểu học Cao Lãnh (phường Cao Lãnh) chọn thể hiện năng khiếu với cây đàn sến.

Em cho biết mình rất vui, vinh dự khi được tham gia, gặp gỡ và học hỏi cùng nhiều bạn có năng khiếu nghệ thuật. “Em rất bất ngờ và hạnh phúc khi biết mình đạt giải Nhất ở thể loại trình diễn nhạc cụ dân tộc. Đây là niềm vui lớn và cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng luyện tập, giữ gìn và phát huy những giá trị âm nhạc truyền thống của dân tộc”, Đăng chia sẻ. Em mong có thêm nhiều cơ hội biểu diễn đàn sến để lan tỏa tình yêu âm nhạc dân tộc đến mọi người.

Mong ước ấy gợi một câu chuyện dài hơn về việc nuôi dưỡng năng khiếu sau hội thi. Để một em nhỏ gắn bó với nhạc cụ dân tộc, sự yêu thích cần được nâng đỡ bằng người hướng dẫn, điều kiện thực hành và cơ hội biểu diễn. Sự hướng dẫn tận tình của thầy cô và đồng hành của gia đình đã giúp Hải Đăng tự tin thể hiện năng khiếu tại Hội thi.

Đây cũng là điểm tựa để em tiếp tục rèn luyện, nuôi dưỡng niềm đam mê với âm nhạc dân tộc. Thành công ở một cuộc thi có thể trở thành điểm khởi đầu cho việc bồi dưỡng và phát huy tài năng về văn học nghệ thuật.

MỞ RA HÀNH TRÌNH NUÔI DƯỠNG TÀI NĂNG TRẺ

Bức tranh hội thi khá phong phú bởi nhiều tiết mục lấy chất liệu từ quê hương, đời sống và văn hóa dân tộc. “Vui mùa lúa mới”, “Dắt trâu ra đồng”, “Mùa trái chín”, “Vị ngọt đất phèn”, “Biển đảo quê em”… cho thấy nguồn cảm hứng gần gũi mà các đội lựa chọn.

Tiết mục đoạt giải Nhất của Trường Tiểu học và THCS Đạo Thạnh.

Trong chương trình công diễn, câu chuyện “Bông sen quê em” của đội xã Hòa Long, liên khúc “Quê hương mình đẹp sao - Long Hổ hội - Quê hương cội nguồn” của đội xã Lương Hòa Lạc hay “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của đội xã Mỹ Thọ… tiếp tục mở ra những cách thể hiện tình yêu đất nước.

Qua lời ca, hình tượng múa và câu chuyện kể, những nội dung giáo dục được chuyển tải bằng cảm xúc, tạo thêm điều kiện để các em tiếp nhận, ghi nhớ và chia sẻ bằng ngôn ngữ của tuổi thơ.

Với Trường Tiểu học và THCS Đạo Thạnh, giải Nhất dành cho tiết mục hát múa “Tuổi thơ Đồng Tháp hướng về nguồn cội” là niềm vui chung của học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Hầu hết các tiết mục dự thi đều được dàn dựng công phu.

Cô Phạm Thị Luyến, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Nhà trường rất vui và tự hào khi tiết mục “Tuổi thơ Đồng Tháp hướng về nguồn cội” đạt giải Nhất tại Hội thi. Đây là thành quả từ sự nỗ lực của các em học sinh, tâm huyết của thầy cô và sự đồng hành của phụ huynh. Qua hoạt động nghệ thuật, chúng tôi mong muốn giúp các em thêm yêu quê hương, trân trọng cội nguồn, đồng thời tự tin thể hiện năng khiếu và phát triển toàn diện”.

Từ góc nhìn của nhà trường, kết quả hội thi gắn với mục tiêu giáo dục lâu dài, đó là việc tạo môi trường để học sinh phát triển khả năng, bồi dưỡng tình cảm và biết tham gia có trách nhiệm vào hoạt động tập thể.

Trao giải thưởng cho các đội thi.

Ở lứa tuổi mầm non, việc mạnh dạn tham gia hội thi lần này đã là một bước tiến đáng khích lệ. Cô Trần Thị Bích Ngân, Trường Mầm non Ấp Bắc, gọi hành trình đồng hành cùng các bé là “một hành trình nhỏ, nhưng chứa thật nhiều yêu thương và tự hào”.

Qua lời ca, điệu múa, những nụ cười trong trẻo, cô và các bé cùng viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng cách thể hiện phù hợp với tuổi thơ. “Các con đã cố gắng hết mình, tự tin tỏa sáng và để lại một kỷ niệm thật đẹp”, cô Ngân bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Kiệt, phụ huynh bé Hải Đăng (phường Cao Lãnh) nhìn nhận hội thi là sân chơi ý nghĩa, bổ ích, thiết thực dành cho thiếu nhi. Anh đánh giá cao sự phong phú trong dàn dựng và những nội dung thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng kính yêu Bác Hồ, niềm tự hào về truyền thống dân tộc.

“Với tư cách là phụ huynh, tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi được đưa con tham gia hội thi, nhìn thấy con tự tin biểu diễn trên sân khấu, giao lưu với các bạn và phát huy năng khiếu của mình”, anh Kiệt chia sẻ.

Điều anh trân trọng là những trải nghiệm giúp các cháu mạnh dạn, đoàn kết và trưởng thành hơn. Từ đó, anh mong hội thi tiếp tục được duy trì, phát triển trong những năm tới.

Qua hội thi, các em được bước ra khỏi phạm vi lớp học, gặp gỡ bạn bè từ nhiều địa phương, nhận biết những sở trường khác nhau và học cách trân trọng nỗ lực của người khác.

Các em vừa là người biểu diễn, vừa có cơ hội thưởng thức, quan sát và học hỏi. Với gia đình, việc đồng hành cùng con cũng giúp cha mẹ hiểu thêm điều trẻ yêu thích, nhận ra những khả năng cần được khuyến khích.

Sự kết nối giữa gia đình, nhà trường và đơn vị tổ chức vì thế có ý nghĩa thiết thực đối với việc chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 91 giải, gồm 36 giải Nhất, 30 giải Nhì và 25 giải Ba, ghi nhận chất lượng của các tiết mục và động viên phong trào. Từ những gương mặt nổi bật trên sân khấu, vấn đề đặt ra là tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng để năng khiếu có điều kiện phát triển.

Những em yêu ca cổ, nhạc cụ dân tộc, có khả năng ca hát, múa hay kể chuyện cần thêm cơ hội được hướng dẫn, thực hành và giao lưu sau hội thi.

Đó cũng là tinh thần của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW mà tỉnh Đồng Tháp đang hướng tới: quan tâm phát hiện, bồi dưỡng tài năng, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia sáng tạo và gìn giữ các giá trị văn hóa, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.