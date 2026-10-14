Đồng Tháp giảm 65,1% đầu mối trường học sau sắp xếp

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Biểu dương nỗ lực của ngành giáo dục và các địa phương, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngành giáo dục tỉnh đã đạt những kết quả tích cực trong sắp xếp trường lớp, triển khai học bạ số, xây dựng các trường liên cấp biên giới, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai chương trình đổi mới giáo dục, rà soát nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 71, làm rõ nội dung còn chậm, nguyên nhân và biện pháp xử lý; tập trung hoàn thành bản đồ giáo dục số cho toàn tỉnh, đánh giá hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, UBND các xã, phường rà soát nhu cầu nhà giáo theo cấp học, môn học, địa bàn để điều tiết hợp lý đội ngũ, khắc phục tình trạng mất cân đối đội ngũ, tổ chức tuyển dụng đúng quy định; xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, chú trọng bồi dưỡng năng lực, kỹ năng số, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách để nhà giáo yên tâm công tác; gắn giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo nhu cầu phát triển của tỉnh, triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, nâng cao khả năng tiếp cận số, sử dụng số cho học sinh.

Qua 1 năm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, tỉnh Đồng Tháp tập trung sắp xếp mạng lưới đồng thời với tổ chức năm học, duy trì hoạt động dạy học cơ bản ổn định trong bối cảnh chuyển đổi tổ chức quy mô lớn. Sau sắp xếp, số đầu mối giảm từ 1.075 xuống còn 375, tương ứng giảm khoảng 65,1%, tỉnh cũng chỉ đạo duy trì các điểm trường, phân hiệu phù hợp với điều kiện địa bàn, bảo đảm tính liên tục của hoạt động dạy học và khả năng tiếp cận giáo dục. Năm học 2026 – 2027, tổng số người học của các nhóm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên là 658.680 người.

Các trường triển khai Chương trình giáo dục phổ thông theo yêu cầu; tăng cường dạy học phân hóa, thực hành, trải nghiệm, STEM/STEAM và đổi mới kiểm tra, đánh giá. Giáo dục ngoại ngữ được chú trọng theo lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Hoạt động giáo dục toàn diện, chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế và đầu tư giáo dục tại các xã, phường biên giới được quan tâm. Tỉnh hiện có 195 trường đạt chuẩn quốc gia, tập trung chỉ đạo triển khai 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở tại 6 xã, phường biên giới với tổng quy mô thiết kế 207 lớp, 8.255 học sinh; tổng mức đầu tư khoảng 1.658 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh còn một số hạn chế như năng lực quản trị mạng lưới chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu sau sắp xếp. Qua rà soát đội ngũ sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục còn thiếu 2.006 giáo viên theo định mức; đồng thời ghi nhận thừa cục bộ 62 giáo viên và 1 nhân viên kế toán. Một số cơ sở giáo dục thiếu phòng học bộ môn, thiết bị tối thiểu, sân bãi và điều kiện bán trú. Chuyển đổi số và quản trị dữ liệu còn hạn chế. Hạ tầng, kỹ năng số và năng lực khai thác trí tuệ nhân tạo chưa đồng đều.