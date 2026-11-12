Đồng Tháp: Giá thức ăn tăng, người nuôi gia cầm lỗ vốn

Thức ăn tăng giá là nỗi lo đối với người chăn nuôi gà trong khi giá mua gà thịt giảm.

Giá gà thịt được thương lái mua vào thời điểm này giảm từ 1.000 - 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm rồi. Gà tre lai được mua xô (mua tất cả, không lựa) tại chuồng với giá 56.000 - 57.000 đồng/kg, nếu đàn có nhiều gà trống thì có giá 40.000 đồng/kg. Riêng gà nòi Bến Tre có giá 57.000 đồng/kg đối với gà trống, gà mái có giá 62.000 đồng/kg. Gà Bình Định được mua với giá xô 46.000 đồng/kg; gà trắng chỉ có giá 30.000 đồng/kg.

Với giá thức ăn hiện nay là 365.000 - 370.000 đồng/bao (tăng 20.000 đồng/bao so với tháng trước), cùng số lượng nuôi 1.000 con, người nuôi gà tre bị lỗ khoảng 10 - 15 triệu đồng. Trước tình hình này, nhiều chủ trại gà phải nợ tiền tiền thức ăn và thuốc thú y cho đàn gà vì không đủ tiền để trả tiền vốn con giống và thức ăn.

Một số thương lái thu mua gà thịt cho biết giá gà thịt rẻ do số lượng đàn gà nuôi nhiều, xuất chuồng cùng một thời điểm dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt gà trong thời điểm này không cao.

Chủ một cơ sở thức ăn và thuốc thú y ở xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp cho biết, giá thức ăn của gà hiện nay đã tăng từ 7.000 - 10.000 đồng/bao nhưng với giá mua gà thương phẩm thấp như hiện nay, người nuôi vẫn bị lỗ vốn vì chi phí con giống, chuồng trại cùng thức ăn cao. Với giá mua hiện nay, những hộ chăn nuôi gà nòi Bến Tre phải chăm sóc tốt, đàn gà đẹp thì mới có thể huề vốn hoặc lãi ít.

Trên địa bàn xã An Thạnh Thủy có đàn gà khoảng 2,5 triệu con, chủ yếu là gà thả vườn. Theo ông Ngô Hữu Dụng, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã An Thạnh Thủy, với giá cả thu mua gà thịt thấp trong khi giá thức ăn mỗi bao tăng 20.000 đồng/bao như hiện nay thì người chăn nuôi không có lãi. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân xã tăng cường tuyên truyền khuyến cáo người dân giảm đàn và tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất gà thương phẩm đạt chuẩn xuất khẩu đi nước ngoài nhằm có lợi nhuận cao hơn.

Theo Hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Tháp, hiện tỉnh là một trong những trung tâm chăn nuôi gia cầm trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với quy mô tổng đàn xấp xỉ 23,9 triệu con, mỗi năm ngành gia cầm tỉnh cung ứng cho thị trường gần 65.000 tấn thịt và hơn 1,7 tỷ quả trứng.

Tiến sĩ Thái Quốc Hiếu, Chủ tịch Hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Tháp trao đổi, từ đầu năm 2026 đến nay, ngành chăn nuôi gia cầm địa phương đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Giá gà thịt xuất chuồng liên tục giảm sâu, xuống dưới mức giá thành sản xuất. Trong khi đó, chi phí con giống, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi vẫn luôn giữ ở mức cao. Thực trạng này tạo áp lực tài chính nặng nề, khiến nhiều bà con thua lỗ kéo dài, buộc phải giảm đàn hoặc tạm dừng chăn nuôi.

Một đàn gà sắp xuất chuồng của một hộ chăn nuôi ở xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp.

Nhằm bảo toàn nguồn vốn, giảm thiểu rủi ro và từng bước tái cơ cấu sản xuất an toàn, hiệu quả, Hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo bà con chăn nuôi thực hiện những nội dung cơ bản như: Duy trì quy mô đàn hợp lý, thận trọng khi tái đàn; tránh tâm lý "đánh cược" tăng đàn ồ ạt để gỡ lỗ giữa lúc thị trường còn nhiều biến động.

Người nuôi cần rà soát chặt chẽ quy trình chăm sóc nhằm hạn chế thất thoát thức ăn, cải thiện hệ số chuyển hóa (FCR). Đồng thời, chủ động tận dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương để phối trộn thức ăn đạt chuẩn, đồng thời giám sát sức khỏe đàn nuôi để nâng cao tỷ lệ sống xuất chuồng.

Trong điều kiện thời tiết giao mùa dễ phát sinh dịch bệnh, việc tuân thủ quy trình an toàn sinh học, khử trùng tiêu độc định kỳ và tiêm phòng vaccine đúng lịch là yếu tố cần thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro kép (giá thấp đi kèm thất thoát đầu con).

Các hộ chăn nuôi cần tăng cường liên kết với các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp bao tiêu để bảo đảm đầu ra, giảm lệ thuộc vào thương lái. Chuyển đổi phương thức nuôi theo quy chuẩn VietGAHP nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc, đây là đòn bẩy để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tổng số đàn gia cầm của tỉnh hiện nay là 23,9 triệu con, tăng 0,71% so với cùng kỳ. Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn như: giá nguyên liệu đầu vào cao, giá bán chưa ổn định,… làm cho lợi nhuận của người chăn nuôi còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường phòng, chống dịch bệnh động vật, phát triển chăn nuôi tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiếp tục hỗ trợ người chăn nuôi các loại vật tư (vaccine, thuốc sát trùng); tiếp tục theo dõi tình hình chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường giám sát, xử lý triệt để các ổ dịch bệnh động vật phát sinh tránh lây lan sang diện rộng.