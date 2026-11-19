Theo ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, giá sầu riêng hiện giảm so với khoảng 10 ngày đến nửa tháng trước, nhưng vẫn duy trì ở mức tương đối tốt, bảo đảm lợi nhuận cho nhà vườn. Hiện, sầu riêng Ri6 được thương lái thu mua xô tại vườn bình quân khoảng 55.000 đồng/kg, tùy tỷ lệ phân loại 7/3 hoặc 8/2.

Thương lái thuê nhân công thu hoạch sầu riêng của nhà vườn.

Đối với sầu riêng Thái, giá vẫn ở mức cao. Hàng loại A được doanh nghiệp thu mua hơn 100.000 đồng/kg, có nơi đạt từ 100.000 - 105.000 đồng/kg; giá mua tại vườn từ 80.000 đồng/kg trở lên.

Ông Lợi cho biết, năm nay, nhiều nhà vườn gặp khó trong sản xuất sầu riêng nghịch vụ do tỷ lệ ra hoa, đậu trái không đạt kỳ vọng. Sản xuất nghịch vụ đòi hỏi chi phí đầu tư và công chăm sóc cao hơn chính vụ, với nhiều biện pháp kỹ thuật như đậy gốc, sử dụng thuốc kích thích ra hoa. Đặc biệt, thời tiết bất lợi, mưa hoặc sương muối xuất hiện đúng thời điểm cây vừa xổ nhụy có thể khiến hoa bị rụng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và hiệu quả sản xuất.

Theo ông Lợi, giá sầu riêng được dự báo có khả năng tăng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán và sau tết do nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc tăng trong dịp lễ hội.

Nhà vườn kém vui khi giá sầu riêng Ri 6 giảm khá mạnh so với đầu vụ.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 32.000 ha sầu riêng, sản lượng hơn 556.000 tấn. Trong giai đoạn cuối năm 2026 và cao điểm mùa vụ tết năm 2027, toàn tỉnh dự kiến thu hoạch khoảng 29.691 tấn sầu riêng.