Đồng Tháp: Giá mít và thanh long tăng mạnh

Mỗi ngày, vựa của anh Trường chỉ thu mua được khoảng vài trăm kg mít.

Theo ghi nhận, những ngày qua, giá mít các loại trên địa bàn tỉnh nằm ở mức cao. Đặc biệt, chỉ trong thời gian ngắn, giá mít ruột đỏ tăng khoảng vài chục ngàn đồng một kg.

Anh Lê Văn Trường, chủ Vựa mít Đăng Trường (xã Mỹ Lợi) cho biết, hiện giá mít ruột đỏ tăng mạnh do nguồn cung hạn chế. Mít ruột đỏ loại A hiện có giá khoảng 75.000 đồng/kg, loại B khoảng 70.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất từ đầu năm đến nay.

Theo anh Trường, nguồn mít hiện rất ít, các vựa lớn mỗi ngày thu mua chỉ được hơn 1 tấn. Riêng vựa của anh chỉ thu mua được vài trăm kg mít mỗi ngày. So với khoảng hơn 1 tháng trước, giá mít ruột đỏ hiện tăng khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Cũng theo anh Trường, không chỉ mít ruột đỏ, mít Thái cũng đang trong tình trạng khan hàng và giá tăng. Mít Thái loại C1 hiện khoảng 39.000 - 40.000 đồng/kg, loại B1 khoảng 41.000 - 42.000 đồng/kg.

Anh Trường cho biết: “Nguyên nhân chính khiến giá mít tăng mạnh là do nguồn cung hạn chế, trong khi các kho thu mua phục vụ thị trường Trung Quốc cũng đang thiếu hàng. Khi các kho cần gom đủ hàng để đóng chuyến, giá thu mua được đẩy lên; thậm chí thương lái có thể cộng thêm khoảng 2.000 - 3.000 đồng/kg để tăng lượng mít đưa về vựa vào buổi chiều.

Dự báo, khoảng một tháng nữa, nguồn mít sẽ dồi dào trở lại khi bước vào vụ thuận. Do đó, từ nay đến thời điểm nguồn cung phục hồi, giá mít vẫn có thể duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, diễn biến cụ thể còn phụ thuộc vào nhu cầu thu mua và thị trường”.

Cũng như trái mít, sau thời gian dài rớt giá sâu, những ngày gần đây, giá thanh long tại tỉnh tăng khá mạnh.

Giá thanh long đang ở mức cao.

Theo ghi nhận, thời điểm cuối tháng 8-2026, giá thanh long trên địa bàn tỉnh nằm ở mức thấp. Có thời điểm, thương lái mua thanh long ruột đỏ loại xô với giá chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Sau thời gian dài nằm ở mức thấp, thời điểm này, giá thanh long các loại đều tăng so với khoảng nửa tháng trước. Cụ thể, thanh long ruột đỏ loại 3 tại các vựa hiện có giá khoảng 23.000 - 24.000 đồng/kg, loại 4 từ 18.000 - 19.000 đồng/kg, hàng dạt từ 5.000 - 6.000 đồng/kg.

Chị Huỳnh Thị Mộng Thu, thương lái thu mua thanh long trên địa bàn xã Tân Thuận Bình cho biết, thời điểm này là cuối vụ thuận nên nguồn cung thanh long không còn nhiều.

Chị Thu chia sẻ: “Giá thanh long tăng mạnh trở lại trong thời gian gần đây và hiện duy trì ở mức cao. Với mức giá này, nhà vườn nào có thanh long bán sẽ có lãi. Tuy nhiên, hiện nguồn cung thanh long đang gần như đứt hàng. Ít ngày nữa vào đợt thu hoạch thanh long mới. Dự báo, giá sẽ còn duy trì ở mức tốt, với loại 3 khoảng 20.000 đồng/kg, loại 4 là 15.000 đồng/kg”.