Đồng Tháp: Giá lợn hơi giảm sâu, người nuôi lo thua lỗ

So với thời điểm đầu năm, giá lợn hơi đã giảm khoảng 2,5 triệu đồng/tạ, gây nhiều khó khăn cho người chăn nuôi.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ở xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết cách đây hơn một tháng, giá lợn hơi ở mức khoảng 6 triệu đồng/tạ, sau đó giảm xuống còn 5,8 triệu đồng/tạ. Hiện, giá lợn hơi phổ biến dao động từ 5-5,2 triệu đồng/tạ (100 kg); lợn loại tốt có giá từ 5,3-5,4 triệu đồng/tạ.

Nuôi lợn quy mô trang trại tại Đồng Tháp. Ảnh minh họa TTXVN

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, giá lợn hơi giảm mạnh trong bối cảnh lũ lụt và dịch bệnh xảy ra tại nhiều địa phương, khiến nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tươi sống chậm lại. Bên cạnh đó, thương lái thu mua lợn cầm chừng, làm cho việc tiêu thụ của người chăn nuôi gặp khó khăn. Trong khi đó, chi phí thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, khiến nhiều hộ nuôi nhỏ lẻ thua lỗ hoặc phải tạm ngưng tái đàn.

Tiến sĩ Thái Quốc Hiếu, Chủ tịch Hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Tháp, cho biết giá lợn hơi liên tục giảm trong thời gian gần đây đang đẩy người chăn nuôi vào tình thế khó khăn, nhất là khi chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, trong khi cung - cầu thị trường biến động bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất.

Theo ông Hiếu, thức ăn chăn nuôi chiếm khoảng 65-70% tổng chi phí sản xuất, nhưng giá mặt hàng này qua nhiều đợt điều chỉnh vẫn duy trì ở mức cao. Trong khi đó, giá lợn hơi giảm xuống dưới giá thành sản xuất, khiến người nuôi càng kéo dài thời gian xuất chuồng càng phát sinh thêm chi phí.

Bên cạnh chi phí đầu vào cao, tình trạng cung - cầu mất cân đối cũng góp phần tạo áp lực giảm giá. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, nhất là vào thời điểm giao mùa, một bộ phận người chăn nuôi có tâm lý bán lợn sớm để hạn chế rủi ro dịch bệnh, kể cả khi lợn chưa đạt trọng lượng xuất chuồng tiêu chuẩn. Lượng lợn đưa ra thị trường tăng trong thời gian ngắn có thể gây dư cung cục bộ, tạo thêm sức ép lên giá bán.

Theo Chủ tịch Hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Tháp, ngành chăn nuôi lợn hiện phải đối mặt đồng thời với áp lực chi phí sản xuất cao, sức mua phục hồi chậm và những biến động khó lường của thị trường. Nếu tình trạng giá bán thấp hơn giá thành kéo dài, người chăn nuôi có nguy cơ tiếp tục thua lỗ, ảnh hưởng đến khả năng duy trì đàn và hoạt động của các cơ sở chăn nuôi.

Trước tình hình này, việc theo dõi sát diễn biến thị trường, tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu tiêu thụ, tăng cường liên kết giữa người chăn nuôi, doanh nghiệp thu mua và cơ sở chế biến là những giải pháp cần thiết nhằm hạn chế tình trạng cung vượt cầu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, hiện, tổng đàn lợn của tỉnh đạt 505.900 con, tăng 4,71% so với cùng kỳ năm trước. Các mô hình chăn nuôi quy mô lớn ngày càng phổ biến, công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng.

Về lâu dài, Đồng Tháp chú trọng phát triển chăn nuôi lợn theo hướng bền vững, khắc phục tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, khuyến khích người dân từng bước chuyển sang mô hình trang trại, chăn nuôi tập trung và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Tỉnh định hướng phát triển chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đồng thời chú trọng kiểm soát nguồn con giống sạch bệnh, khỏe mạnh, có chất lượng tốt.

Tỉnh cũng định hướng đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp chế biến, hệ thống siêu thị và các vùng chăn nuôi tập trung, hướng đến phát triển chuỗi giá trị thịt lợn an toàn, có truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và giảm sự phụ thuộc vào thương lái.

Toàn tỉnh hiện có 2.646 trang trại trong tổng số 114.595 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong đó có 487 trang trại chăn nuôi lợn. Riêng khu vực phía Đông tỉnh Đồng Tháp có gần 200 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm đầu tư trang thiết bị chuồng trại hiện đại, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Theo các hộ chăn nuôi, mô hình trang trại khép kín, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quá trình chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh là hướng đi phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và môi trường, hướng đến phát triển chăn nuôi bền vững.