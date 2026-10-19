Đồng Tháp: Giá dừa khô, tôm thẻ phục hồi

Giá dừa khô đang phục hồi.

Sau nhiều tháng giá giảm sâu, thị trường dừa khô tại tỉnh đã tăng trở lại. Gia đình ông Dương Tấn Sĩ (xã Tân Thới) hiện canh tác hơn 1 ha dừa. Theo ông Sĩ, khoảng 1 tháng trở lại đây, giá dừa bắt đầu phục hồi. Hiện thương lái thu mua dừa khô với giá khoảng 80.000 đồng/chục (14 trái), tăng khoảng 50.000 đồng/chục so với hơn 1 tháng trước.

Tại xã Bình Ninh, giá dừa khô cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Ông Nguyễn Công Trọng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã (HTX) Tiến Phát cho biết, hiện dừa được thu mua khoảng 60.000 đồng/chục (12 trái), tăng từ 25.000 - 30.000 đồng/chục so với trước.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, Đồng Tháp hiện có hơn 24.100 ha dừa, sản lượng trên 363.000 tấn/năm. Theo một số thương lái, giá dừa khô tăng trở lại chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ của thị trường cải thiện. Tuy nhiên, so với thời điểm giá đạt đỉnh, mức giá hiện tại vẫn còn thấp.

Giá tôm thẻ chân trắng tăng trở lại khoảng 2 tuần qua.

Không chỉ dừa khô, thị trường tôm thẻ chân trắng tại khu vực phía Đông của tỉnh cũng đang ghi nhận đà phục hồi rõ nét. Trong khoảng 2 tuần qua, giá tôm tăng mạnh, giúp người nuôi cải thiện lợi nhuận sau thời gian đối mặt với nhiều khó khăn.

Ông Ngô Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Tuấn Hiền (xã Tân Phú Đông) cho biết, giá tôm thẻ chân trắng hiện ở mức khá tốt. Cụ thể, tôm loại 20 con/kg được thương lái thu mua khoảng 180.000 đồng/kg, loại 30 con/kg khoảng 150.000 đồng/kg và loại 40 con/kg khoảng 130.000 đồng/kg.

Với mặt bằng giá này, người nuôi tôm thẻ đạt kích cỡ 30 con/kg có thể thu lãi từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, tùy thuộc chi phí sản xuất và hiệu quả từng vụ nuôi. Trong khi đó, giá tôm sú vẫn thấp hơn tôm thẻ chân trắng cùng kích cỡ. Hiện tôm sú loại 30 con/kg được thu mua khoảng 120.000 đồng/kg.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân chính khiến giá tôm thẻ chân trắng tăng là do nguồn cung giảm. Trước đó, giá tôm xuống thấp, cộng với tình hình dịch bệnh tại các ao nuôi truyền thống diễn biến phức tạp, khiến nhiều hộ chuyển sang nuôi tôm sú với mật độ thưa để hạn chế rủi ro.

Việc giảm diện tích và mật độ thả nuôi tôm thẻ chân trắng đã tác động đến sản lượng cung ứng, góp phần đẩy giá thu mua tăng trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, thời điểm này đang vào mùa mưa, môi trường ao nuôi biến động, nguy cơ dịch bệnh gia tăng, tốc độ sinh trưởng của tôm có thể chậm hơn so với những tháng đầu năm. Những yếu tố này cũng ảnh hưởng đến nguồn cung tôm thương phẩm trên thị trường.