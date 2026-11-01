Đồng Tháp: Giá cá tra nguyên liệu tăng

Vùng nuôi cá tra phục vụ xuất khẩu.

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), hiện tại, giá cá tra nguyên liệu dao động từ 35.000 - 38.000 đồng/kg (loại 700 gram - 1 kg). Mức giá này tăng khoảng 3.000 - 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ thủy sản Châu Thành (xã Phú Hựu), chia sẻ: “Hiện giá cá tra tăng do doanh nghiệp xuất khẩu đang đẩy mạnh thu mua cá tra nguyên liệu phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, EU…

Cùng với đó, người nuôi tận dụng cơ hội này để tối ưu hóa lợi nhuận, đồng thời chú trọng đến việc quản lý chi phí, áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Giá cá tăng mạnh, cơ hội nhiều, thách thức cũng không ít, thời gian qua, hợp tác xã tập trung đẩy mạnh vào việc xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu để tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh. Ngoài ra, chủ động theo dõi thông tin thị trường, dự báo xu hướng giá cả để có kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp…”.