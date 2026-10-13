Đồng Tháp: Ghi nhận, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026

Đến dự có các đồng chí: Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XVI tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu dự buổi họp mặt.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 7,58 tỷ USD, tăng 8,36% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15%. Toàn tỉnh thu hút 17 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký 8.689 tỷ đồng; thành lập mới 2.433 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 11.488 tỷ đồng; có 363 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 14.557 doanh nghiệp.

Đại biểu dự buổi họp mặt.

Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp đóng góp 13.239 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng gần 19%, chiếm 73,6% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của các doanh nghiệp góp phần tạo việc làm, thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động, ổn định đời sống Nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Đằng sau những kết quả đó là tâm huyết, trí tuệ, sự nỗ lực và những đóng góp bền bỉ của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi họp mặt.

Bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập toàn cầu sâu rộng, áp lực và thử thách đối với doanh nghiệp chưa bao giờ lớn đến như vậy. Đồng chí Trần Thanh Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho biết, để vững vàng chèo lái con thuyền doanh nghiệp, mỗi doanh nhân Đồng Tháp cần phải rèn luyện và tự hoàn thiện mình với những phẩm chất cốt lõi. Đầu tiên là bản lĩnh kiên cường và khả năng thích ứng linh hoạt, bởi thị trường luôn biến động không ngừng. Bên cạnh đó, doanh nhân cần một tinh thần thép, không ngại khó khăn, nhạy bén trước thời cuộc để biến “nguy” thành “cơ”, kịp thời tái cấu trúc và đổi mới mô hình quản trị. Đồng thời, kinh doanh bền vững phải dựa trên nền tảng của sự minh bạch và pháp lý. Chữ “Tín” đối với khách hàng, đối tác chính là tấm hộ chiếu quyền lực nhất để doanh nghiệp vươn xa. Doanh nhân không chỉ biết làm giàu cho bản thân, mà còn phải thấm nhuần tinh thần nhân văn, sẻ chia với cộng đồng…

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam và ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường nhấn mạnh, tỉnh Đồng Tháp trân trọng những doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; những doanh nhân đã kiên trì đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu; những cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã từng bước vươn lên, tạo sinh kế cho người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương Đồng Tháp.

Đồng chí Trần Thanh Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp đại diện cộng đồng doanh nghiệp phát biểu tại buổi Họp mặt.

Từ thế mạnh nông nghiệp, thủy sản, trái cây, hoa kiểng đến công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch, cộng đồng doanh nghiệp đang góp phần chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của địa phương thành giá trị kinh tế cụ thể. Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc Đồng Tháp đã từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế, đưa hình ảnh đất và người Đồng Tháp đến gần hơn với bạn bè, đối tác. Mỗi nhà máy đi vào hoạt động, mỗi đơn hàng được ký kết, mỗi sản phẩm được nâng tầm giá trị, mỗi người lao động có việc làm ổn định đều góp phần làm cho quê hương phát triển và cuộc sống của Nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn…

Đồng chí Ngô Chí Cường trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể doanh nghiệp.

Chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng đồng chí Ngô Chí Cường tin rằng, bằng sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm hành động, mỗi doanh nghiệp sẽ tìm thấy hướng đi và cơ hội phát triển của riêng mình, cùng tạo nên sức mạnh chung cho nền kinh tế. Mỗi doanh nghiệp vươn lên là một động lực cho Đồng Tháp phát triển; mỗi doanh nhân thành công là một nguồn cảm hứng cho cộng đồng; và mỗi đóng góp hôm nay sẽ góp phần kiến tạo một Đồng Tháp thịnh vượng, phát triển bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn thay mặt lãnh đạo tỉnh, nhiệt liệt biểu dương, trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của Đồng Tháp trong thời gian qua.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn khẳng định bốn cam kết: Một là, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc; giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà. Hai là, tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, vốn, lao động và các thủ tục đầu tư; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi, đúng pháp luật. Ba là, thực hiện đầy đủ, công khai và công bằng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế. Bốn là, duy trì đối thoại thường xuyên, thực chất với doanh nghiệp. Mọi kiến nghị phải được tiếp nhận, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn giải quyết và thông báo kết quả; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể doanh nghiệp.

Tinh thần xuyên suốt của tỉnh là: Chính quyền đồng hành bằng hành động cụ thể; lấy sự phát triển của doanh nghiệp, hiệu quả đầu tư và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn mong muốn cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tăng cường liên kết, hợp tác, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Đồng thời, tiếp tục đề cao đạo đức kinh doanh, chấp hành pháp luật, chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh cùng các doanh nghiệp, doanh nhân tại chương trình họp mặt.

Nhằm ghi nhận và phát huy ý chí kinh doanh, khát vọng làm giàu, đóng góp trí tuệ, tinh thần của doanh nhân Đồng Tháp đã và đang có nhiều nỗ lực và có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự hưng thịnh và phát triển của tỉnh nhà. Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 53 tập thể doanh nghiệp và 36 cá nhân là doanh nhân có thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2026.