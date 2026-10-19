Đồng Tháp: Gặp mặt lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ

Đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trao tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm xây dựng và phát triển của Hội LHPN Việt Nam; đồng thời, khẳng định các cấp Hội trong tỉnh luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027”, nhằm khuyến khích phụ nữ phát huy tinh thần sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương và nâng cao giá trị thương hiệu Việt.

Tặng hoa các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp Hội LHPN tỉnh thời gian qua.

Đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hướng mạnh về cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao năng lực hội nhập, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân.

Tại chương trình, các đại biểu cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, ôn lại những dấu ấn trong quá trình công tác Hội. Ban Tổ chức trao quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPN tỉnh qua các thời kỳ.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Dịp này, 8 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 105 cá nhân của tỉnh được trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Đồng Tháp - Đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, hội nhập” năm 2026.