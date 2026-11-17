Đồng chí Phạm Thị Mai Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, dự và trao quà tại Ngày hội Đại đoàn kết ở xã Mỹ Tịnh An.

ẤM ÁP TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM

Hòa chung không khí chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam trên cả nước, từ ngày 1 đến 24-11, tỉnh Đồng Tháp triển khai chuỗi hoạt động sôi nổi từ khu dân cư đến cấp tỉnh (nổi bật là Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp). Địa phương chú trọng cách làm thiết thực để người dân thực sự là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng.

Những phần quà nghĩa tình được trao tặng cho người dân trong Ngày hội.

Tại cơ sở, không khí Ngày hội diễn ra ấm cúng, mang đậm bản sắc từng địa phương: Gắn kết qua truyền thống. Chiều 15-11, người dân ấp Tân Long (xã Chợ Gạo) tề tựu đông đủ tại trụ sở Ấp Văn hóa để ôn lại truyền thống 96 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu dương gương “Người tốt - việc tốt” và trao quà nghĩa tình.

Tại xã Tân Nhuận Đông, Mỹ An Hưng hay phường Mỹ Phong…, các hoạt động làm bánh quê, mâm cơm đoàn kết hay các trò chơi dân gian tạo cầu nối để nhiều thế hệ trong gia đình quây quần, thắt chặt tình đoàn kết xóm ấp, gìn giữ nét đẹp văn hóa của quê hương.

Các hoạt động tại Ngày hội tạo cầu nối để nhiều thế hệ trong gia đình quây quần, người dân gìn giữ nét đẹp văn hóa của quê hương.

Sự hiện diện của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại các khu dân cư làm tăng thêm sự gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân. Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Mỹ Tịnh An, đồng chí Phạm Thị Mai Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, ghi nhận hiệu quả từ các mô hình do chính người dân đề xuất; đồng thời, nhấn mạnh vai trò chủ động của các Tổ nhân dân tự quản trong việc chăm lo người yếu thế và giữ gìn môi trường sống an toàn.

VĂN HÓA HIỆN HỮU TỪ NHỮNG VIỆC LÀM CỤ THỂ

Ở Đồng Tháp, văn hóa không phải là khái niệm trừu tượng, mà bắt đầu từ những hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày. Tại xã Bình Hàng Trung, 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 260 triệu đồng vừa được bàn giao cho các hộ khó khăn (trong đó, bà Phan Thị Lan, người con quê hương, tài trợ 200 triệu đồng). Trao đi mái ấm chính là trao niềm tin và tiếp sức cho những phận đời vươn lên.

Tại xã Bình Hàng Trung, 2 căn nhà Đại đoàn kết vừa được bàn giao cho các hộ khó khăn.

Văn hóa vì môi trường, hưởng ứng mô hình “Ngày vì cộng đồng”, người dân xã Tân Đông đồng loạt ra quân dọn vệ sinh và trồng mới hơn 300 cây huỳnh anh, hoàng yến, bông trang dọc tuyến đường ở ấp Tân Phước 3, tạo nên diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Minh Châu cho biết: Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là dịp để mỗi người dân thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận, nhận thức sâu sắc hơn giá trị và sức mạnh của tinh thần đoàn kết.

Trong thời gian tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, các địa phương quan tâm tổ chức những hoạt động gần gũi với đời sống người dân như: Văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; trưng bày sản phẩm đặc trưng, giới thiệu nét đẹp văn hóa địa phương và chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hoạt động tiếp cận công nghệ số cũng được đưa vào hoạt động của Ngày hội, tạo điều kiện để người dân tìm hiểu, thực hành kỹ năng số, tiếp cận các tiện ích phục vụ đời sống.

Giữa nhịp sống hiện đại, mỗi người dân Đồng Tháp đang góp "ngọn lửa nhỏ" của trách nhiệm và sự sẻ chia. Khi những ngọn lửa ấy hợp lại sẽ tạo thành nguồn năng lượng lớn, đưa quê hương phát triển bền vững và lan tỏa mãi bản sắc vùng đất nghĩa tình.