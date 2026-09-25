Đồng Tháp: Gần 1 tỷ đồng tiền thưởng cho Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 19

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Thể lệ Hội thi, đặc biệt là các quy định về đối tượng, lĩnh vực, điều kiện tham dự, yêu cầu đối với giải pháp dự thi, hồ sơ đăng ký, cũng như quy trình tiếp nhận, đánh giá, xét chọn; đồng thời, được thông tin những điểm mới trong Thể lệ và hình thức tổ chức Hội thi lần này để các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở triển khai thống nhất.

Về cơ cấu giải thưởng, Hội thi lần thứ 19 dự kiến trao tổng cộng 66 giải, gồm: 6 giải Nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng; 12 giải Nhì, mỗi giải 24 triệu đồng; 18 giải Ba, mỗi giải 18 triệu đồng và 30 giải Khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng.

Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương sau hội nghị tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia Hội thi; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức, Ban Thư ký trong quá trình tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ dự thi, bảo đảm Hội thi lần thứ 19 được triển khai đồng bộ, hiệu quả và thu hút nhiều giải pháp có chất lượng, khả năng ứng dụng cao.