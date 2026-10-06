Đồng Tháp: Đường Nguyễn Văn Tre chậm tiến độ, lỡ hẹn ngày về đích

Dự án đường Nguyễn Văn Tre có điểm đầu tại đường N15, điểm cuối giao với đường Trần Bá Lê (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), chiều dài gần 700m, tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng.

Xe lu thi công nền đường Nguyễn Văn Tre, phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).

Theo thiết kế, tuyến đường rộng 37m, mặt đường rộng 22m, dải phân cách giữa rộng 3m và vỉa hè mỗi bên rộng 6m. Dự án cũng đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh.

Dự án được khởi công cuối tháng 9/2025, dự kiến hoàn thành tháng 6/2026. Tuy nhiên, do vướng công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án bị chậm so với kế hoạch.

Trước khó khăn, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chấp thuận gia hạn thời gian thi công đến cuối tháng 10/2026. Đến nay còn chưa đầy một tháng, thời gian ít ỏi còn lại việc hoàn thành tuyến đường trở nên bất khả thi.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng đến sáng 6/10, tuyến chính đã hình thành, được nối thông từ đường N15, Thiên Hộ Dương đến đường Trần Bá Lê. Trên công trường nhiều tốp công nhân đang lu lèn mặt đường, bó vỉa hè, đấu nối hệ thống thoát nước, tập kết đá cấp phối đá dăm.

Gần đến ngày thông xe, công trường đường Nguyễn Văn Tre vẫn ngổn ngang vì vướng mặt bằng.

Lý giải về nguyên nhân chậm tiến độ, ông Bùi Duy Liêm, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành cho biết, nhà thầu đang triển khai hai mũi thi công các hạng mục cống thoát nước, lu lèn mặt đường đợi thời tiết thuận lợi sẽ thảm nhựa.

Theo ông Liêm, giữa tháng 9, một hộ dân tại nút giao Trần Bá Lê đã chấp thuận giao mặt bằng, còn lại dài khoảng 100m, vẫn chưa được bàn giao xong.

"Hiện nhà thầu có mặt bằng đến đâu làm đến đó, tiến độ đạt hơn 70% khối lượng, khi được giao xong mặt bằng sạch chúng tôi sẽ đẩy nhanh hoàn thành để thông xe tuyến cuối năm nay", ông Liêm thông tin.

Một góc công trường tại nút giao đường Trần Bá Lê.

Ông Trần Tri Văn, cán bộ giám sát công trình, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 (chủ đầu tư) cho biết, đối với phần diện tích chưa được bàn giao, nhà thầu, chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu hoàn thành dự án trong năm 2026.

"Theo kế hoạch phường Cao Lãnh sẽ hoàn tất hồ sơ, bàn giao dứt điểm mặt bằng trong tháng 11, để dự án kịp thông xe tuyến đường Nguyễn Văn Tre cuối tháng 12 tới", ông Văn nói.

Sau khi đưa vào khai thác, tuyến đường Nguyễn Văn Tre sẽ kết nối trực tiếp khu vực trung tâm phường Cao Lãnh với đường Vành đai phía Tây, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và kết nối giữa khu vực nội ô với các trục giao thông chính.