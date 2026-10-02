Đồng Tháp: Đường ĐT-865 xuống cấp, chi chít ổ gà

Gần đây, mưa lớn kéo dài kết hợp với nhiều phương tiện trọng tải lớn lưu thông khiến đường ĐT-865 hư hỏng, chi chít “ổ gà”, “ổ voi” và mật độ phương tiện lưu thông khá đông nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi mưa và đêm tối.

Người dân địa phương mong muốn đơn vị chức năng sớm dặm vá, nâng cấp, mở rộng mặt đường để việc lưu thông được an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mặt đường ĐT-865 hư hỏng, xuống cấp, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

“Ổ gà” đọng nước nằm án ngữ giữa đường, tìm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là khi mưa và đêm tối. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Một phần mặt đường ĐT-865 bị hư hỏng, đọng nước sau mưa gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

“Ổ gà” đọng nước nằm giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là khi mưa và đêm tối. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Người dân đặt tạm vật cảnh báo ở những vị trí hư hỏng, nguy hiểm trên đường ĐT-865. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nhiều hộ dân ở ven đường ĐT-865 sống trong cảnh nắng bụi, mưa bùn lầy. Ảnh: Nhựt An - TTXVN