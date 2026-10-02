Đồng Tháp: Đường ĐT-865 xuống cấp, chi chít ổ gà
Đường tỉnh ĐT-865 là một trong những tuyến đường ngắn nhất để kết nối phường Cao Lãnh và phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp).
Gần đây, mưa lớn kéo dài kết hợp với nhiều phương tiện trọng tải lớn lưu thông khiến đường ĐT-865 hư hỏng, chi chít “ổ gà”, “ổ voi” và mật độ phương tiện lưu thông khá đông nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi mưa và đêm tối.
Người dân địa phương mong muốn đơn vị chức năng sớm dặm vá, nâng cấp, mở rộng mặt đường để việc lưu thông được an toàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dong-thap-duong-dt-865-xuong-cap-chi-chit-o-ga/439049.html