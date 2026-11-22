Hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Đường sách Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ấn tượng trải nghiệm không gian văn hóa

Trong hai ngày cuối tuần 21 và 22/11, chúng tôi tìm đến khuôn viên Văn Miếu và Đường sách Cao Lãnh. Tại đây, có rất đông bạn trẻ đang theo học các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã cùng hòa vào không gian văn hóa giữa lòng đô thị Cao Lãnh. Dưới tán cây xanh mát, mỗi bạn trẻ chọn cho mình những hoạt động trải nghiệm mà không ít bạn cho biết lần đầu được hòa vào các hoạt động văn hóa dân gian, như: đi cầu khỉ, bịt mắt đập lon, viết chữ thư pháp…

“Em nghe nói trên đường sách có nhiều trò chơi dân gian, đêm nhạc và các hoạt động văn hóa khác, nên nhóm bạn chúng em rủ nhau cuối tuần đến trải nghiệm. Sau gần một buổi tham gia, em rất thích thú, ấn tượng với từng hoạt động trải nghiệm và không gian văn hóa 'Hoài niệm xưa', gian hàng ẩm thực gánh quà quê”, em Phạm Thanh Vy, ngụ phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.

Theo Phòng Văn hóa-Xã hội phường Cao Lãnh, chương trình hoạt động trải nghiệm trong hai ngày tại khuôn viên Văn Miếu và Đường sách Cao Lãnh được kết hợp giữa văn hóa đọc, nghệ thuật và trải nghiệm truyền thống, tạo không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, học sinh và người dân.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tọa đàm giao lưu tác giả, giới thiệu sách kết hợp đêm nhạc Acoustic, với chủ đề “Giai điệu thời gian”. Tại đây, người tham dự có dịp gặp gỡ, giao lưu, lắng nghe tác giả chia sẻ về tác phẩm; đồng thời thưởng thức những giai điệu âm nhạc và tham gia các hoạt động giao lưu âm nhạc.

Thiếu nhi tham gia trò chơi dân gian. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Bên cạnh đó, hoạt động tìm hiểu về sách dành cho học sinh thông qua thử thách “Nhập vai nhân vật” bằng công nghệ AR/QR tương tác đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Không gian văn hóa và sách với chủ đề “Hoài niệm xưa” đã mang đến những trải nghiệm gần gũi qua hoạt động trưng bày sách, báo cũ, tranh ảnh nghệ thuật, đồ cổ, viết thư pháp, trà đạo và thưởng thức các món ăn quê.

Hoạt động đổi sách cũ với chủ đề “Sách cũ-giá trị mới-hành động xanh” cũng được đông đảo người dân và du khách mang sách đã qua sử dụng đến trao đổi để nhận một quyển sách khác hoặc đổi lấy chậu cây xanh, quà lưu niệm, dụng cụ học tập, văn phòng phẩm và các vật phẩm phù hợp.

Giáo dục lịch sử và văn hóa địa phương

Theo Phòng Văn hóa-Xã hội phường Cao Lãnh, hoạt động trải nghiệm trong hai ngày qua tại khuôn viên Văn Miếu và Đường sách Cao Lãnh nhằm thiết thực hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24/11) và nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tạo không gian văn hóa, giải trí lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, học sinh và người dân.

Hoạt động tọa đàm giao lưu tác giả, giới thiệu sách. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

“Các hoạt động trải nghiệm nhằm góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tôn vinh, khơi dậy tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo và ý thức trân trọng tri thức trong cộng đồng.

Ngoài ra, việc gắn kết văn hóa đọc với các hoạt động giáo dục, trải nghiệm nhằm tạo điều kiện để học sinh, thanh thiếu niên tiếp cận tri thức, phát huy tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và tinh thần học tập suốt đời, góp phần lan tỏa tình yêu sách, xây dựng môi trường văn hóa đọc trong nhà trường, gia đình và xã hội”, bà Lê Thị Thanh Trúc, Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội phường Cao Lãnh cho biết.

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Cao Lãnh mong muốn tạo thêm không gian kết nối cộng đồng, đưa sách đến gần hơn với đời sống, đồng thời khuyến khích thói quen đọc sách, chia sẻ tri thức; qua đó, góp phần xây dựng Đường sách Cao Lãnh trở thành điểm đến văn hóa, giáo dục và giải trí hấp dẫn đối với người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Không gian ẩm thực tại khuôn viên Văn Miếu và Đường sách Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp cho rằng, không gian “Hoài niệm xưa” tại Đường sách Cao Lãnh có ý nghĩa khá đặc biệt, bởi nơi đây đã tạo ra một cách tiếp cận lịch sử và văn hóa địa phương thông qua những trải nghiệm gần gũi, sinh động trong đời sống thường ngày.

Những hoạt động như thưởng trà, viết thư pháp, giới thiệu đồ xưa hay trải nghiệm bánh dân gian không chỉ gợi lại nếp sinh hoạt, thú thưởng ngoạn và những nét văn hóa của các thế hệ trước. Mỗi hiện vật xưa, mỗi món bánh dân gian hay một nét chữ thư pháp đều có thể trở thành câu chuyện văn hóa, giúp kết nối quá khứ với hiện tại.

“Theo tôi, việc tổ chức cho học sinh, sinh viên đến trải nghiệm tại không gian Đường sách Cao Lãnh, nhất là không gian 'Hoài niệm xưa', có ý nghĩa thiết thực đối với công tác giáo dục lịch sử và văn hóa địa phương.

Trong nhà trường, học sinh thường tiếp cận lịch sử thông qua sách giáo khoa, bài giảng và các tư liệu. Đây là nền tảng quan trọng, nhưng nếu có thêm những hoạt động trải nghiệm trực tiếp với hiện vật, tư liệu, phong tục và các sinh hoạt văn hóa truyền thống thì kiến thức lịch sử sẽ trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn”, ông Nguyễn Thanh Thuận cho biết.

Người dân xem trưng bày, triển lãm đồ xưa tại Công viên Văn Miếu phường Cao Lãnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đại diện lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Tháp cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ có sự phối hợp thường xuyên hơn với Đường sách Cao Lãnh, ngành giáo dục và các đơn vị văn hóa để tổ chức những hoạt động giới thiệu lịch sử địa phương, nói chuyện chuyên đề, giao lưu với các nhà nghiên cứu, giới thiệu sách lịch sử và tổ chức các buổi trải nghiệm tìm hiểu di sản văn hóa.