Đồng Tháp: Đưa kỹ năng lái xe an toàn vào trường học

Thực hiện chiến dịch “Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”, từ ngày 15/8 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an cấp xã, chính quyền địa phương và các trường học tổ chức hơn 60 cuộc tuyên truyền, đào tạo, thu hút hơn 15.000 người tham dự, chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Để thống nhất nội dung, phương pháp, Phòng CSGT tổ chức tập huấn đội ngũ báo cáo viên, hướng dẫn viên; tập trung vào các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và kỹ năng thực hành khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Cán bộ CSGT tuyên truyền trực quan, thực tế tình huống giao thông.

Thiếu tá Trịnh Huy Duy, cán bộ Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, cho biết nội dung tuyên truyền được triển khai theo hướng thiết thực, gắn kiến thức pháp luật với những tình huống thường gặp.

Học sinh được hướng dẫn kỹ năng nhường đường tại nơi giao nhau, nhường đường cho người đi bộ, tránh chướng ngại vật, quan sát trước khi chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn và chủ động phòng tránh nguy hiểm.

Đáng chú ý, sau tuyên truyền, người tham gia thực hiện bài kiểm tra đánh giá và ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT.

Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi về an toàn giao thông.

Tại chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tổ chức ngày 23/9 tại Trường THPT Lai Vung 2 (xã Phong Hòa), có 1.713 học sinh và 93 giáo viên tham gia. Ngoài phổ biến quy định pháp luật, cán bộ CSGT trực tiếp hướng dẫn học sinh xử lý các tình huống có thể phát sinh trong quá trình điều khiển phương tiện.

Đại diện học sinh ký cam kết chấp hành Luật giao thông.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Công an tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh truyền thông trên nhiều nền tảng. Lực lượng chức năng tổ chức hơn 300 lượt trình chiếu clip về hậu quả tai nạn giao thông; đăng gần 60 tin, bài, phóng sự trên mạng xã hội và các nền tảng số, thu hút hàng chục ngàn lượt tương tác.

Tại cơ sở, lực lượng Công an phối hợp chính quyền địa phương thực hiện hơn 300 lượt phát nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đồng thời phát hàng nghìn tờ rơi, tài liệu đến người dân.

Học sinh được hướng dẫn, trang bị kỹ năng lái xe an toàn.

Song song với tuyên truyền, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy. Qua hơn 2.100 ca tuần tra, kiểm soát với hơn 5.300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hơn 11.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 20 tỷ đồng.

Nội dung tuyên truyền được triển khai theo hướng thiết thực, gắn kiến thức pháp luật với những tình huống thường gặp.

Thượng tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cho biết: Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục duy trì tuyên truyền gắn với đào tạo kỹ năng, kiểm tra, ký cam kết và tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, nhất là trong học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn tại các cơ sở giáo dục và trên địa bàn tỉnh.