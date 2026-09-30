Đồng Tháp: Đưa công tác y tế dự phòng và dân số về cấp xã quản lý

BSCK2 Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu.

Lễ bàn giao được tổ chức trực tiếp và đồng loạt tại 2 địa điểm. Tại điểm cầu Mỹ Tho (phòng họp Sở Y tế, đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh), BSCK2 Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở Y tế, cùng lãnh đạo UBND cấp xã, lãnh đạo Trung tâm Y tế và đại diện Trạm Y tế các xã, phường thuộc khu vực phụ trách.

Tại điểm cầu Cao Lãnh (Hội trường số 1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Cơ sở 2, đường Lê Đại Hành, phường Mỹ Trà), DS Lâm Thị Ngọc Kim, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở, lãnh đạo chính quyền cấp xã và Trung tâm Y tế, Trạm Y tế trên địa bàn.

Tại buổi lễ bàn giao, 23 Trung tâm Y tế khu vực đã tiến hành các thủ tục bàn giao cụ thể theo từng lĩnh vực về UBND cấp xã quản lý, bao gồm: Danh sách nhân sự gắn liền với hồ sơ viên chức, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội; danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc men, nguồn kinh phí; cùng toàn bộ hồ sơ quản lý sức khỏe, quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, công tác dược và các phần mềm chuyên ngành liên quan.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị sau buổi bàn giao trực tiếp phải khẩn trương hoàn thiện, thống nhất số liệu và gửi biên bản hoàn chỉnh về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 15-10-2026.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở, lãnh đạo chính quyền cấp xã và Trung tâm Y tế, Trạm Y tế tham dự Lễ bàn giao.

Theo phương án đã được phê duyệt, việc điều chuyển nhân lực y tế dự phòng và dân số về cơ sở được tính toán kỹ lưỡng dựa trên quy mô dân số và ưu tiên bổ sung cho các trạm còn thiếu chức danh chuyên môn, hướng tới mục tiêu đạt từ 4 đến 5 bác sĩ/Trạm Y tế vào năm 2027 theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhằm bảo đảm các dịch vụ thiết yếu phục vụ nhân dân diễn ra liên tục, không bị gián đoạn, một số hoạt động đòi hỏi kỹ thuật cao và điều kiện bảo quản nghiêm ngặt vẫn tạm thời được duy trì tập trung hoặc do tuyến trên hỗ trợ, bao gồm việc tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin tiêm chủng mở rộng; chương trình chống lao; điều trị thay thế Methadone và ARV; sàng lọc trước sinh, sơ sinh; khám sức khỏe tiền hôn nhân và khám định kỳ cho người cao tuổi.

Song song với việc chuyển giao khối y tế cơ sở bắt đầu từ ngày 1-10-2026, ngành Y tế Đồng Tháp sẽ thực hiện giai đoạn 2 từ ngày 1-1-2027 nhằm phân định rõ nét giữa hệ thống điều trị và dự phòng. Theo đó, 17 Trung tâm Y tế khu vực có giường bệnh nội trú sẽ chính thức chuyển đổi thành các Bệnh viện Đa khoa hạng III trực thuộc Sở Y tế để phục vụ khám, chữa bệnh liên xã, phường không phân biệt địa giới hành chính.

Đồng thời, giải thể 6 Trung tâm Y tế khu vực hoạt động kém hiệu quả hoặc không có điều trị nội trú (gồm Cao Lãnh 1, Sa Đéc 1, Cai Lậy, Tháp Mười, Hồng Ngự 1 và Gò Công), sáp nhập nguồn lực và cơ sở điều trị của các đơn vị này về các Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Đa khoa khu vực tương ứng để thành lập các Phòng khám Đa khoa vệ tinh trực thuộc. Tỉnh cũng kết thúc hoạt động 6 phòng khám đa khoa quy mô nhỏ thuộc Trung tâm Y tế, chỉ tiếp tục duy trì Phòng khám Đa khoa Vĩnh Kim cùng 2 Phòng khám Đa khoa Quân Dân y kết hợp là Dinh Bà và Thường Phước.

Để bảo đảm tính pháp lý cũng như quyền lợi của người dân khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong thời gian chuyển tiếp, các đơn vị sự nghiệp thuộc diện tổ chức lại được phép sử dụng con dấu cũ tối đa 90 ngày kể từ khi Đề án có hiệu lực thi hành. Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh cùng các sở, ngành liên quan cam kết phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ kịp thời vướng mắc về thanh quyết toán, điều tiết thuốc và vật tư y tế, bảo đảm mạng lưới y tế vận hành thông suốt ngay từ những ngày đầu chuyển giao.