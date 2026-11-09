Đồng Tháp: Đưa 70 người có công tham quan Thủ đô Hà Nội

Theo đó, từ ngày 9 đến 14-11, Đoàn người có công sẽ dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc; về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Sen, Làng Hoàng Trù; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội như: Đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Trung Hiếu trao quà động viên người có công tham gia chuyến tham quan.

Đặc biệt, Đoàn sẽ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, Nhà sàn và ao cá Bác Hồ.

Trong chương trình, Đoàn cũng đến thăm lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp cùng các thành viên trong Đoàn người có công với cách mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Trung Hiếu chúc các cô, chú tham gia Đoàn nhiều sức khỏe và có chuyến tham quan thú vị ở Thủ đô Hà Nội. Ngoài việc lo toàn bộ chi phí của chuyến đi, UBND tỉnh còn tặng mỗi người có công tham gia Đoàn phần quà 1 triệu đồng.