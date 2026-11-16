Đồng Tháp: Đưa 68 người có công tham quan Thủ đô Hà Nội

Theo đó, từ ngày 16 đến 21-11, Đoàn người có công sẽ dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc; về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Sen, Làng Hoàng Trù; tham quan các di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội như: Đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, trao quà động viên mỗi người có công trước khi lên đường tham gia chuyến đi.

Đặc biệt, Đoàn sẽ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, Nhà sàn và ao cá Bác Hồ.

Trong chương trình, Đoàn cũng đến thăm lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, cho biết, việc tổ chức các Đoàn người có công về nguồn, tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc được tỉnh duy trì hằng năm, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Đoàn và 67 người có công với cách mạng trước chuyến tham quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Loan gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên trong Đoàn; đồng thời, mong muốn các cô, chú luôn đoàn kết, quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau, tuân thủ các quy định trong suốt hành trình, góp phần bảo đảm chuyến tham quam diễn ra an toàn, thuận lợi.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp tặng quà động viên, hỗ trợ mỗi người có công 1 triệu đồng trước khi lên đường tham gia chuyến đi.

Theo kế hoạch được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt, năm 2026, tỉnh Đồng Tháp tổ chức đưa 420 người có công với cách mạng đi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, chia thành 6 đợt, mỗi đợt khoảng 70 người và đây là đợt cuối trong năm.