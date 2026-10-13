Đồng Tháp dự kiến đầu tư 14 siêu thị, 8 trung tâm thương mại

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đồng Tháp dự kiến xây mới 10 chợ dân sinh và đầu tư 14 siêu thị. Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 1528/KH-UBND về phát triển chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Qua đó, nhằm tiếp tục đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ và thu hút đầu tư phát triển trung tâm thương mại, siêu thị, góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu định hướng phát triển hạ tầng thương mại theo hướng hiện đại, xây dựng hệ sinh thái giao thương mở, kết nối liên hoàn từ biên giới xuống biển Đông; hình thành không gian thương mại đa tâm, các cực thương mại hiện đại tại những đô thị hạt nhân và các hành lang thương mại nhằm dẫn dắt thị trường, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển đô thị. Tỉnh đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực đầu tư, ưu tiên thu hút các tập đoàn phân phối lớn tham gia phát triển hạ tầng thương mại hiện đại.

Theo phương án phát triển, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2050, Đồng Tháp dự kiến đầu tư mới 13 chợ đầu mối, trung tâm nông sản; giai đoạn 2026-2030 xây mới 10 chợ dân sinh, di dời hoặc mở rộng 21 chợ; nâng cấp, mở rộng, xây mới trên nền cũ 189 chợ. Đối với hệ thống siêu thị, tỉnh dự kiến đầu tư mới 14 siêu thị trong giai đoạn 2026-2030 và thêm 30 siêu thị sau năm 2030.

Về trung tâm thương mại, tỉnh đặt mục tiêu đầu tư mới 8 trung tâm trong giai đoạn 2026-2030 và thêm 10 trung tâm sau năm 2030. Các dự án được triển khai trên cơ sở quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và khả năng thu hút đầu tư tại từng địa phương.

Đối với đầu tư phát triển chợ, kế hoạch xác định ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước cho các chợ ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; các chợ khó mời gọi đầu tư do lợi thế cạnh tranh thấp và những chợ hạng 1, hạng 2 xuống cấp nghiêm trọng cần sửa chữa kịp thời, bảo đảm hoạt động mua bán và vai trò phân phối hàng hóa.

Đối với các chợ có điều kiện thu hút đầu tư, tỉnh rà soát để xem xét phát triển theo hình thức đối tác công- tư (PPP), bảo đảm người dân trên địa bàn có đủ chợ dân sinh phục vụ đời sống hằng ngày. Riêng các dự án siêu thị, trung tâm thương mại, tỉnh tổ chức mời gọi đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển hạ tầng thương mại.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương làm đầu mối tham mưu thúc đẩy đầu tư phát triển chợ, siêu thị và trung tâm thương mại; chủ trì rà soát tổng thể hiện trạng hệ thống hạ tầng thương mại, đánh giá nhu cầu đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, di dời để đề xuất danh mục dự án ưu tiên theo từng giai đoạn.

Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá sự cần thiết, hiệu quả và khả năng triển khai; tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phù hợp, phân kỳ đầu tư hợp lý, bảo đảm hiệu quả đầu tư theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương quan hướng dẫn về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn; thâm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo phân cấp; cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.

Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh về nguồn vốn và cơ chế tài chính phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng chợ thuộc phạm vi ngân sách nhà nước; rà soát, đề xuất bố trí vốn đầu tư công cho các dự án đủ điều kiện. Đồng thời, phối hợp tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư đối với các dự án phát triển trung tâm thương mại, siêu thị và chợ theo quy định.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát hệ thống chợ trên địa bàn, đánh giá nhu cầu đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, di dời hoặc xây dựng lại; đề xuất vị trí, quỹ đất có khả năng phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các địa phương phối hợp thực hiện công tác đất đai, giải phóng mặt bằng, theo dõi tiến độ dự án và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Thông qua việc phát triển đồng bộ hệ thống chợ, siêu thị và trung tâm thương mại, Đồng Tháp hướng đến hiện đại hóa hạ tầng thương mại, tăng cường kết nối thị trường, huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, đáp ứng nhu cầu lưu thông, phân phối hàng hóa và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Đồng Tháp hiện có 353 chợ, gồm 12 chợ hạng 1, 40 chợ hạng 2 và 301 chợ hạng 3; 4 trung tâm thương mại và 26 siêu thị. Việc phát triển hệ thống hạ tầng thương mại nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, bảo vệ lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng, thân thiện với môi trường; đồng thời kết nối thị trường tỉnh với thị trường vùng và cả nước.