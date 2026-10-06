Đồng Tháp: Dự báo tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng trong 24 - 48 giờ tới

Những ngày qua, mưa lớn liên tiếp diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam bộ - Nam Trung bộ, trong sáng sớm và trưa chiều nay, tỉnh Đồng Tháp có mưa dông rải rác, mưa to tập trung nhiều ở khu vực trung tâm của tỉnh. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm như: Cao Lãnh 74,8 mm, Lấp Vò 80,6 mm, Sa Đéc 44,2 mm, Thống Nhất 87,2 mm, Cầu Kênh 15 91 mm…

Dự báo, diễn biến mưa lớn trong 24 - 48 giờ tới, khu vực tỉnh tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới. Trong đêm nay đến 48 giờ tới, có mưa trên diện rộng, rải rác có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 80 mm.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn, đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài trong một vài ngày tới, tuy nhiên diện mưa thu hẹp. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm thường xảy ra trong cơn mưa dông như: Lốc xoáy, sét đánh, gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng một số tuyến đường nội thị, khu vực ven sông, kinh, rạch và vùng trũng, thấp.