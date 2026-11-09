Đồng Tháp: Dông lốc làm sập, tốc mái 93 căn nhà

Các lực lượng khắc phục thiên tai do dông lốc gây ra tại tỉnh Đồng Tháp vào tối 8/11. (Ảnh: M.THÀNH)

Trong đó, 4 căn nhà sập, 89 căn tốc mái (18 căn tốc mái hoàn toàn, 71 căn tốc mái một phần). Dông lốc còn làm gãy, ngã 2 trụ điện và khiến nhiều cây xanh đổ ngã, gây cản trở, ách tắc giao thông trên một số tuyến đường.

Trong số này, xã Thanh Bình có 47 căn nhà tốc mái, 3 căn sập; xã Tân Thạnh có 37 căn nhà tốc mái (18 căn tốc mái hoàn toàn), 1 căn sập; xã Trường Xuân có 2 căn nhà tốc mái, xã Tân Long có 2 căn nhà tốc mái và xã Đốc Binh Kiều 1 căn tốc mái.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng Quân sự, Công an, các đoàn thể phối hợp hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn; thu dọn cây xanh ngã đổ, phối hợp ngành Điện lực kiểm tra, khắc phục sự cố điện; tổ chức rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của từng hộ để xem xét hỗ trợ theo quy định.

Dông lốc làm gãy một số trụ điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: M.THÀNH)

Trong ngày 9/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã đến hiện trường, phối hợp các địa phương đánh giá thiệt hại và hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.

Theo thống kê từ đầu năm 2026 đến ngày 9/11, toàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 40 vụ dông lốc, gây thiệt hại ước tính trên 7,7 tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh, 25 căn nhà sập, 445 căn tốc mái, 1 căn nhà cháy do sét đánh. Ngoài ra, 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ, 5 chuồng trại, 2 ô-tô và 1 xe mô-tô hư hỏng; 19 trụ điện gãy, đổ.

Trong sản xuất nông nghiệp, dông lốc làm thiệt hại hoàn toàn 8ha hoa màu, 191 gốc mít, 31 gốc sầu riêng, 320 cây chuối thiệt hại và 80 cây sầu riêng gãy nhánh.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại; khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người dân theo quy định; chủ động kiểm tra nhà ở, công trình, hệ thống điện, cây xanh và các khu vực có nguy cơ mất an toàn; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.