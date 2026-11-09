Đồng Tháp: Dông lốc làm sập, tốc mái 93 căn nhà

Mưa dông gây tốc mái nhà dân tại xã Thanh Bình. Ảnh: Nhí Điện Lạnh

Trong đó, có 4 căn nhà bị sập, 89 căn bị tốc mái (18 căn tốc mái hoàn toàn, 71 căn tốc mái một phần). Dông lốc còn làm gãy, ngã 2 trụ điện và khiến nhiều cây xanh đổ ngã, gây cản trở, ách tắc giao thông trên một số tuyến đường.

Cụ thể, xã Thanh Bình có 47 căn nhà bị tốc mái và 3 căn bị sập; xã Tân Thạnh có 37 căn nhà bị tốc mái (18 căn tốc mái hoàn toàn) và 1 căn bị sập; 2 căn nhà tốc mái tại xã Trường Xuân; xã Tân Long 2 căn nhà bị tốc mái và xã Đốc Binh Kiều 1 căn tốc mái.

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng Quân sự, Công an, các đoàn thể phối hợp hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, vật dụng đến nơi an toàn; thu dọn cây xanh ngã đổ, phối hợp với ngành Điện lực kiểm tra, khắc phục sự cố điện. Đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê mức độ thiệt hại của từng hộ để xem xét hỗ trợ theo quy định.

Ngay trong sáng 9-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đến hiện trường, phối hợp với các địa phương đánh giá thiệt hại và hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.

Theo thống kê từ đầu năm 2026 đến ngày 9-11, toàn tỉnh xảy ra 40 vụ dông lốc, gây thiệt hại ước tính hơn 7,77 tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh; 25 căn nhà bị sập, 445 căn bị tốc mái, 1 căn nhà bị cháy do sét đánh. Ngoài ra, 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ, 5 chuồng trại, 2 ô tô và 1 xe mô tô bị hư hỏng; 19 trụ điện bị gãy, đổ.

Trong sản xuất nông nghiệp, giông lốc làm thiệt hại hoàn toàn 8 ha hoa màu; 191 gốc mít, 31 gốc sầu riêng, 320 cây chuối bị thiệt hại và 80 cây sầu riêng bị gãy nhánh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại; khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người dân theo quy định. Đồng thời, chủ động kiểm tra nhà ở, công trình, hệ thống điện, cây xanh và các khu vực có nguy cơ mất an toàn; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, giông, lốc, sét nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.